Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: "Rus enerjisine bağımlılığı azaltmak için yeni tedarikçilerle anlaştık" - Son Dakika
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Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: "Rus enerjisine bağımlılığı azaltmak için yeni tedarikçilerle anlaştık"

25.03.2022 13:29
Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: "Rus enerjisine bağımlılığı azaltmak için yeni tedarikçilerle anlaştık"

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, ülkesinin yeni tedarikçilerle Rus kömürü, petrolü veya doğal gazına olan bağımlılığını önemli ölçüde azaltmasına imkan sağlayacak sözleşmeler imzaladığını söyledi.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, ülkesinin yeni tedarikçilerle Rus kömürü, petrolü veya doğal gazına olan bağımlılığını önemli ölçüde azaltmasına imkan sağlayacak sözleşmeler imzaladığını söyledi.

Habeck, Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaştan bu yana Almanya'nın Rus doğal gaz, petrol ve kömür ithalatına bağımlılığını azaltmak için önemli adımlar attıklarını belirtti.

Bu konuda yeni tedarikçilerle sözleşme imzaladıklarını bildiren Habeck, "Bizi enerjide Rus ithalatının bağımlılığından kurtaracak ilk önemli kilometre taşlarına ulaşıldı." dedi.

Ham petrolün yüzde 35'ini Rusya'dan alan Almanya'nın gelecek haftalarda bu oranı yüzde 25'e indireceğini bildiren Habeck, kömürde ise Rusya'nın payının yüzde 45'den yüzde 25'e ineceğini belirtti.

Habeck, Almanya'nın doğal gaz ithalatında Rusya'nın payının da ilk etapta yüzde 55'ten yüzde 40'a, yaz mevsimine kadar ise yüzde 24'e düşeceğini belirtti.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Habeck, 2024 ortalarına kadar ülkesinin Rus gazından neredeyse bağımsız olabileceğini sözlerine ekledi.

Bakan Habeck, dün federal Mecliste (Bundestag) yaptığı konuşmada, ülkesinin Rusya'dan kömür, petrol veya doğal gaza acil bir ambargo uygulayacak durumda olmadığını belirterek, "Rusya'ya enerji ambargosu uygulamaya hazır değiliz. Ambargo, Almanya'da enerji güvenliğini tehlikeye atacaktır." diye konuşmuştu.

Almanya, ihtiyacı olan doğal gazın yüzde 55'ini, ham petrolün yüzde 35'ini ve kömürün yüzde 45'ini Rusya'dan alıyor.

Ülke, Rus doğal gazına bağımlılığı azaltmak için inşa edilecek 2 LNG terminalini 2 yıl içinde faaliyete geçirmeyi hedefliyor. Terminaller, Brunsbüttel ve Wilhelmshaven kentlerinde inşa edilecek. Halihazırda terminali olmayan Almanya, Katar'dan doğrudan LNG sevkiyatı yapamıyor.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı verilerine göre, Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesinden bu yana Almanya, Rusya'dan 170 milyar avroluk enerji ithalatı yaptı.

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Doğalgaz, Ekonomi, Almanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: 'Rus enerjisine bağımlılığı azaltmak için yeni tedarikçilerle anlaştık' - Son Dakika


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