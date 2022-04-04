Almanya Ekonomi Bakanı Habeck, Rusya'ya enerji ambargosuna karşı çıkmayı sürdürüyor - Son Dakika
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Almanya Ekonomi Bakanı Habeck, Rusya'ya enerji ambargosuna karşı çıkmayı sürdürüyor

04.04.2022 14:51
Almanya Ekonomi Bakanı Habeck, Rusya'ya enerji ambargosuna karşı çıkmayı sürdürüyor

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Moskova'ya karşı Batılı ülkelerin yaptırımlarının güçlendirilmesi çağrısında bulunurken, enerji ambargosu uygulanmasına karşı çıkmaya devam ediyor.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Moskova'ya karşı Batılı ülkelerin yaptırımlarının güçlendirilmesi çağrısında bulunurken, enerji ambargosu uygulanmasına karşı çıkmaya devam ediyor.

Almanya'nın kamu yayıncısı ARD'dye açıklama yapan Habeck, ülkenin enerji politikasına istikrar kazandırmaya çalıştıklarını belirterek, Rusya'ya enerji ambargosu uygulanması karşısındaki tavrını koruyor.

Habeck, "Kendimizi Rus gazı, kömürü ve petrolünden bağımsız hale getirme stratejisi izliyoruz ancak bu hemen olmayacak." dedi.

Sınırlama olmaksızın Ukrayna'ya daha fazla silah teslimatını ve Rusya'ya yeni yaptırım paketini desteklediğini de vurgulayan Habeck, "Bence askeri teçhizat ve silah tedariki sınırsız ve geniş ölçekte devam etmelidir." diye konuştu.

AB'nin Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım için alanı olduğunu aktaran Habeck, sonraki adımların enerji altyapısını Gazprom veya Rosneft gibi Rus şirketlerine bırakmamak olduğunu ve bunun üzerinde çalıştıklarını anlattı.

Habeck, Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı yaptırımlarının "etkili" olduğunu ve Rus ekonomisini daha da istikrarsızlaştırıp zayıflattığını savundu.

Almanya Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Beate Baron da düzenlediği basın toplantısında, Rusya'ya karşı gaz ambargosunun Almanya için ekonomik sonuçları olacağını ve "ihtiyatlı" davranılması gerektiğini söyledi.

Öte yandan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz dün yaptığı açıklamada, ülkesinin müttefikleriyle Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar hazırlayacağını ifade etmişti.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ise dün Avrupa Birliği'nin Rus gazı ithalatını yasaklamayı görüşmesi gerektiğini dile getirmişti.

Lambrecht, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrinde yaşananları insanlığa karşı suç olarak değerlendirerek, "Bir yanıt verilmeli. Bu tür suçlar yanıtsız kalmamalı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Almanya, ihtiyacı olan doğal gazın yüzde 55'ini, ham petrolün yüzde 35'ini ve kömürün yüzde 45'ini Rusya'dan alıyor.

Almanya, Rus doğal gazına bağımlılığı azaltmak için inşa edilecek 2 LNG terminalinin 2 yıl içinde faaliyete geçmesini bekliyor. Halihazırda terminali olmayan Almanya, Katar'dan doğrudan LNG sevkiyatı yapamıyor.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı verilerine göre, Almanya, Rusya'dan 2014 yılından bu yana 170 milyar avroluk enerji ithalatı yaptı.

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Ekonomi, Almanya, Enerji, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya Ekonomi Bakanı Habeck, Rusya'ya enerji ambargosuna karşı çıkmayı sürdürüyor - Son Dakika


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