Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Habeck'ten "iklim hedeflerinin gerisinde kalabiliriz" uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, daha fazla önlem alınmaması halinde Almanya'nın 2030 iklimi koruma hedeflerinin arkasında kalacağı uyarısında bulundu.

Habeck, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Almanya'nın iklim değişikliğiyle mücadele programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin iklimi koruma konusunda çok kapsamlı bir görevle karşı karşıya olduğunu belirten Habeck, iklimi korumaya yönelik ciddi değişiklikler olmadan Almanya'nın sera gazı salımını 2030'a kadar 1990'a kıyasla yüzde 65 azaltma hedefine ulaşamayacağını vurguladı.

Habeck, "Şimdiye kadar alınan tedbirlerin yolunu izlersek 2030'da hedeflerin kaçırıldığını daha net göreceğiz." dedi.

Almanya'nın iklimi koruma konusunda geride kaldığını ve büyük ihtimalle 2022 iklim hedeflerine de ulaşamayacağını belirten Habeck, 2023 hedeflerine ulaşmanın da "zor" olacağını kaydetti.

"Hız ve kararlılık artırılmalı"

Robert Habeck, Almanya'da son 30 yılda güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının payının yüzde 42'ye yükseltildiğini, bu payın 2030'a kadar yüzde 80'e çıkarılmasının hedeflediğini kaydetti.

İklimi koruma hedeflerine ulaşmak için tüm alanlardaki çabaların 3 kat artırılması ve yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılmasının önemli ölçüde teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Habeck, "Önümüzdeki yıllarda daha verimli ve daha hızlı olmamız gerekiyor. Hız ve kararlılık artırılmalı." dedi.

Habeck, iklimi koruma hedeflerine ulaşılması için bu yıl iki önlem paketi açıklayacaklarını da duyurdu.