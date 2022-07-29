Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Habeck göstericiler tarafından protesto edildi - Son Dakika
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Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Habeck göstericiler tarafından protesto edildi

29.07.2022 14:53
Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Habeck göstericiler tarafından protesto edildi

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, bir etkinlikte Almanya'nın Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşta izlediği politika ve ülkede artan enerji fiyatlarından dolayı ortaya çıkan sorunlar nedeniyle göstericiler tarafından protesto edildi.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, bir etkinlikte Almanya'nın Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşta izlediği politika ve ülkede artan enerji fiyatlarından dolayı ortaya çıkan sorunlar nedeniyle göstericiler tarafından protesto edildi.

Habeck, Bayreuth kentinde açık havada düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptığı sırada büyük bir grubun tepkisiyle karşılaştı.

Göstericiler Habeck'e karşı "yalancı" ve "defol" sloganları atarken üzerinde "savaş çığırtkanı" yazan dövizler taşıdı.

Habeck, Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği desteği savunarak, "mevcut sorunların nedeninin bir ülkenin özgürlüğüne ve bütünlüğüne yapılan saldırı olduğunu" belirtti.

"Avrupa'da bir savaş çığırtkanı var, o da Putin'dir" ifadesini kullanan Habeck, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in diktatörlük rejiminin kazanmaması ve agresif politikanın galip gelmemesi gerektiğini vurguladı.

Habeck, Almanya'nın mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde Rus enerjisinden bağımsız hale gelmesi gerektiğini kaydetti.

-"Rusya yalan söylüyor"

Habeck, Kuzey Akım boru hattı için kullanılan türbin motorunun bakımdan sonra Siemens şirketi tarafından Rusya'ya teslim edilmediğine ilişkin Rus yetkililer tarafından yapılan açıklamalara da cevap vererek, "Bu türbin geçen hafta pazartesi gününden beri Almanya'da. Bütün evraklar mevcut. (Evraklar) Benim bakanlığımda düzenleniyor. Ben bunları kendi ellerimle de tuttum ve gördüm. Üzerinde 'bu türbin Rusya'ya gidecek' yazıyor. Ancak Rusya'nın (türbinin) nereye gideceğini ve ülkeye nasıl gireceğini söylemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ancak Rusya'nın türbini ülkesine almayı reddettiğini, bunun yerine Kremlin'in medyada sorunun Almanya'da olduğunu ifade ettiğini aktaran Habeck, "Yüzümüze karşı yalan söylüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Rus enerji şirketi Gazprom'un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vitaliy Markelov, Kuzey Akım'da bakım için gönderilen doğal gaz türbin motorunun Siemens tarafından mayıs ayında geri teslim edilmiş olması gerektiğine işaret etmiş ve söz konusu türbinin hala teslim edilmediğini aktarmıştı.

Gazprom'dan 26 Temmuz'da yapılan açıklamada da Kuzey Akım'daki bir türbinin daha durdurulmasına karar verildiği, 27 Temmuz'dan itibaren Portovaya kompresör istasyonu üzerinden günlük azami 33 milyon metreküp doğal gaz sevk edilebileceği duyurulmuştu.

Böylelikle Kuzey Akım boru hattından kapasitesinin sadece yüzde 20'si kadar gaz Avrupa'ya taşınıyor.

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Kaynak: AA

Almanya, Ekonomi, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Habeck göstericiler tarafından protesto edildi - Son Dakika

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