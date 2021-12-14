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Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı: Salgında 4. dalgayla ekonomik riskler arttı - Son Dakika

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı: Salgında 4. dalgayla ekonomik riskler arttı

14.12.2021 13:42
Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı: Salgında 4. dalgayla ekonomik riskler arttı

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının mevcut durumunun ekonomik riskleri yeniden arttırdığını duyurdu.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının mevcut durumunun ekonomik riskleri yeniden arttırdığını duyurdu.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı.

Raporda, Kovid-19 salgınında 4. dalganın ekonomik toparlanma üzerinde olumsuz etki yaptığına yer verilerek, Alman ekonomisinin zorlu bir salgın kışına hazırlanmak zorunda olduğuna işaret edildi.

Bakanlık raporunda, "Salgında mevcut durum nedeniyle ekonomik riskler son zamanlarda yeniden arttı." ifadesine yer verildi.

2021'in son çeyreğinde GSYH'nin oldukça zayıf kalmasının muhtemel olduğu kaydedilen raporda, hizmet sektörünün faaliyetlerini 2G (aşılanmış ve iyileşmiş) kuralları gibi yeni kısıtlamaların yavaşlattığı belirtildi.

Sanayide kalıcı olmaya başlayan tedarik darboğazlarının ve yüksek tedarik maliyetlerinin olumsuz etkisinin görüldüğüne işaret edilen raporda, otomotiv sektöründe üretimin halen Kovid-19 krizi öncesi seviyenin altında olduğu ifade edildi.

Raporda, enflasyonun KDV indirimi özel etkiler nedeniyle bu yılın başından beri arttığı ve kasımda yüzde 5,2 yükseldiği belirtilerek, "Özel etkilerin son bulmasının ardından gelecek yılın başında, tüketici fiyatlarındaki artış eğiliminin tekrar belirgin şekilde zayıflaması muhtemeldir." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, Alman ekonomisi, özel tüketimin artırması nedeniyle bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8'lik büyüme kaydetmişti.

Bu arada, Almanya'da hükümet, 27 Ekim'de bu yıl için daha önce yüzde 3,5 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Kovid-19 salgınının kalıcı etkileri ve tedarik zincirindeki sıkıntılardan dolayı aşağı yönlü revize ederek yüzde 2,6'ya çekti.

Togo Cumhuriyeti, Ekonomi, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı: Salgında 4. dalgayla ekonomik riskler arttı - Son Dakika


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