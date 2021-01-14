Almanya ekonomisi 11 yıl sonra ilk kez daraldı - Son Dakika

Almanya ekonomisi 11 yıl sonra ilk kez daraldı

14.01.2021 14:27
Almanya ekonomisi 11 yıl sonra ilk kez daraldı, System.String[]

Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da ekonomi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sebep olduğu sağlık ve ekonomik kriz nedeniyle 2020'de yüzde 5 küçülerek, 10 yıldır aralıksız büyümeye son verdi.

Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da ekonomi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sebep olduğu sağlık ve ekonomik kriz nedeniyle 2020'de yüzde 5 küçülerek, 10 yıldır aralıksız büyümeye son verdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı öncü verilere göre, Almanya'nın gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) 2020 yılında Kovid-19 salgınının şirket ve tüketici faaliyetlerini kısıtlamasının etkisiyle yüzde 5 düşüş kaydetti.

Böylece Almanya'da 2010'den beri aralıksız devam eden ekonomik büyüme sona ererken, Kovid-19 salgınında ekonomideki daralmanın finansal krizin yaşandığı 2009'daki yüzde 5,7'den daha küçük olması dikkati çekti.

Almanya'da GSYH, 2019'da 0,6, 2018'de 1,3, 2017'de 2,6, 2016'da 2,2, 2015'te 1,5, 2014'te 2,2, 2013'te yüzde 0,4, 2012'de yüzde 4, 2011'de yüzde 3,9 ve 2010'da yüzde 4,2 artış göstermişti. Almanya ekonomisi 2009 yılında ise yüzde 5,7 küçülmüştü.

Destatis değerlendirmesinde, "Alman ekonomisi, 10 yıldır art arda büyümenin ardından, Kovid-19 krizinin yaşandığı 2020'de, 2008-2009 finansal ve ekonomik krizindekine benzer şekilde derin bir resesyona girdi." ifadelerine yer verildi.

Almanya'da Kovid-19 salgınının etkileri talep tarafında açıkça görüldü. 2020'de yıllık bazda hane halkı tüketim harcamaları yüzde 6 düşerken, kamu harcamaları ise yüzde 3,4 arttı.

Geçen yıl Alman ekonominin yüzde 25'ini temsil eden imalat sektörü üretiminde 2019'a göre yüzde 9,7'lik, kültür ve spor etkinlikleri dahil hizmet sektöründe yüzde 11,3'lük düşüş yaşandı. Geçen yıl ülkenin ihracatı yüzde 9,9, ithalatı da yüzde 8,6 azaldı.

Destatis, geçen yılın son çeyreğine ilişkin verileri 29 Ocak'ta açıklayacak. 2020 yılı GSYH'ye ilişkin detaylı sonuçlar ise 24 Şubat'ta duyurulacak.

2011'den beri ilk defa bütçe açığı

Almanya'nın federal devlet, eyaletler ve belediyelerini kapsayan bütçe açığı geçen yıl 158,2 milyar avro oldu. Böylece, 2011'den beri ilk defa bütçe açığı oluşurken, söz konusu açık, Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından sonra en yüksek ikinci bütçe açığı olarak kayıtlara geçti.

Bütçe açığı GSYH'nın yüzde 4,8'ine ulaşması dikkati çekti. Almanya'nın geçen yıl yüksek bütçe açığı vermesinde Kovid-19'un olumsuz etkisini hafifletmek için sağlanan finansal teşvikler etkili oldu.

Avrupa Birliği'nin (AB) Mart 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle kamu harcamalarını sınırlandıran kuralları askıya almasından dolayı, Almanya yüksek bütçe açığı nedeniyle Brüksel ile sorun yaşamayacak.

AB kurallarına göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ünün, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ının altında olması şartı aranıyor.

Almanya'da yıllar itibarıyla GSYH değişimi şöyle:

YılGSYH Değişim Oranı (%)
2009-5,7
20104,2
20113,9
20120,4
20130,4
20142,2
20151,5
20162,2
20172,6
20181,3
20190,6
2020-5,0

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Ekonomik Kriz, Ekonomi, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya ekonomisi 11 yıl sonra ilk kez daraldı - Son Dakika


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