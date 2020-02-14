Almanya ekonomisi dördüncü çeyrekte büyümedi

Almanya ekonomisi 2019'un son çeyreğinde zayıf seyrini sürdürdü. Mevcut belirsizliklere ek olarak ortaya çıkan yeni koronavirüs salgını 2020 görünümünü de olumsuz etkiliyor.Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı öncü büyüme verilerine Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da, gayrisafi yurt içi hasıla 2019 yılının son çeyreği olan Ekim- Aralık döneminde önceki üç aya göre büyüme kaydetmedi.



Dördüncü çeyrek verisi aynı dönemde sanayi üretiminde yaşanan yüzde 1,9'luk azalmanın ardından geldi.



Üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 0,1'den 0,2'ye revize edilirken, 2019 yılı büyümesi yüzde 0,6 olarak teyit edildi.



İhracat ve tüketim hız kesti



Federal İstatistik Dairesi dördüncü çeyrekte inşaat sektörü yatırımlarının arttığını söylerken, makine ve teçhizat alımlarının bir önceki döneme göre oldukça azaldığını aktardı. Dördüncü çeyrekte ihracatın da zayıfladığı, hane halkı tüketim harcamalarının "ciddi hız kaybına" uğradığı belirtildi.



Özel tüketim ve kamu harcamaları geçmişteki dönemlerde büyümeyi desteklese de, bu iki alanda da yavaşlama görülüyor.



İhracattaki azalma ile beraber imalat sanayinin durgunluğa girmesi ve otomotiv sektörünün elektrikli araçlara olan ilginin artmasıyla sekteye uğraması Alman ekonomisine hız kaybettiriyor.



2020 zor bir yıl olacak



Ekonomistler dördüncü çeyrek verisinin 2020'nin zor bir yıl olacağına işaret ettiğini söyledi.



LBBW Bankası ekonomisti Jens- Oliver Niklasch "2020 için görünüm iyiden başka herşey…Almanya'nın yeni bir büyüme modeline ihtiyacı var" şeklinde konuştu.



Capital Economics'ten Andrew Kenningham "Ekonominin bu yılın ilk yarısında resesyonla flört etmeye devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.



Ticari anlaşmazlıklar, Brexit gibi siyasi çalkantılar, yavaşlayan küresel büyüme ve Alman otomotiv sektöründeki sıkıntılar Alman imalat sanayi üzerinde son yıllarda baskı yaratıyor.



Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün yayılmasının 2020 yılında Alman ekonomisi üzerinde yaratacağı domino etkisinden endişe ediliyor.



Reuters, AFP/ SSB, BK



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