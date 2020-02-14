Almanya ekonomisi dördüncü çeyrekte büyümedi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Almanya ekonomisi dördüncü çeyrekte büyümedi - Son Dakika Ekonomi

Almanya ekonomisi dördüncü çeyrekte büyümedi

6 saat önce

Almanya ekonomisi 2019'un son çeyreğinde zayıf seyrini sürdürdü.

Almanya ekonomisi dördüncü çeyrekte büyümedi, System.String[]

Almanya ekonomisi 2019'un son çeyreğinde zayıf seyrini sürdürdü. Mevcut belirsizliklere ek olarak ortaya çıkan yeni koronavirüs salgını 2020 görünümünü de olumsuz etkiliyor.Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı öncü büyüme verilerine Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da, gayrisafi yurt içi hasıla 2019 yılının son çeyreği olan Ekim- Aralık döneminde önceki üç aya göre büyüme kaydetmedi.


Dördüncü çeyrek verisi aynı dönemde sanayi üretiminde yaşanan yüzde 1,9'luk azalmanın ardından geldi.


Üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 0,1'den 0,2'ye revize edilirken, 2019 yılı büyümesi yüzde 0,6 olarak teyit edildi.


İhracat ve tüketim hız kesti


Federal İstatistik Dairesi dördüncü çeyrekte inşaat sektörü yatırımlarının arttığını söylerken, makine ve teçhizat alımlarının bir önceki döneme göre oldukça azaldığını aktardı. Dördüncü çeyrekte ihracatın da zayıfladığı, hane halkı tüketim harcamalarının "ciddi hız kaybına" uğradığı belirtildi.


Özel tüketim ve kamu harcamaları geçmişteki dönemlerde büyümeyi desteklese de, bu iki alanda da yavaşlama görülüyor.


İhracattaki azalma ile beraber imalat sanayinin durgunluğa girmesi ve otomotiv sektörünün elektrikli araçlara olan ilginin artmasıyla sekteye uğraması Alman ekonomisine hız kaybettiriyor.


2020 zor bir yıl olacak


Ekonomistler dördüncü çeyrek verisinin 2020'nin zor bir yıl olacağına işaret ettiğini söyledi.


LBBW Bankası ekonomisti Jens- Oliver Niklasch "2020 için görünüm iyiden başka herşey…Almanya'nın yeni bir büyüme modeline ihtiyacı var" şeklinde konuştu.


Capital Economics'ten Andrew Kenningham "Ekonominin bu yılın ilk yarısında resesyonla flört etmeye devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.


Ticari anlaşmazlıklar, Brexit gibi siyasi çalkantılar, yavaşlayan küresel büyüme ve Alman otomotiv sektöründeki sıkıntılar Alman imalat sanayi üzerinde son yıllarda baskı yaratıyor.


Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün yayılmasının 2020 yılında Alman ekonomisi üzerinde yaratacağı domino etkisinden endişe ediliyor.


Reuters, AFP/ SSB, BK


(c)

Almanya, Avrupa, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: 2019 yılında cari fazla 1 milyar 674 milyon dolar oldu
Çin'de koronavirüs önlemi: Virüse karşı ilaçlama yapıldı Çin'deki koronavirüs salgını bu kez sağlık görevlilerini vurdu! 1716 kişiye bulaştı, 6 kişi öldü Manchester City, Avrupa kupalarından 2 yıl men edildi

Son Dakika Haberleri
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 23:12:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya ekonomisi dördüncü çeyrekte büyümedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]