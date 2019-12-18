Almanya eş cinsellere yönelik her tür 'terapi'yi yasaklamaya hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya eş cinsellere yönelik her tür 'terapi'yi yasaklamaya hazırlanıyor - Son Dakika Dünya

Almanya eş cinsellere yönelik her tür 'terapi'yi yasaklamaya hazırlanıyor

6 saat önce

Almanya'da kabine eş cinsel vatandaşları 'doğal ve doğru yola sevk etmek için' rehber sohbetin yanı sıra hipnoz ve elektro şok ile terapi yaptığını ileri süren kişilerin aktivitelerini yasa dışı ilan etme konusunda uzlaştı. Buna uymayanları 1 yıl hapis ve 30 bin euro para cezası bekliyor

Almanya eş cinsellere yönelik her tür 'terapi'yi yasaklamaya hazırlanıyor, System.String[]

Almanya eş cinsellere yönelik yapılan ve 'diyalog terapileri' olarak adlandırılan ikna seanslarını yasaklamaya hazırlanıyor.


Çarşamba günü kabine eş cinsel vatandaşları 'doğal ve doğru yola sevk etmek için' rehber sohbetin yanı sıra hipnoz ve elektro şok ile terapi yaptığını ileri süren kişilerin faaliyetlerini yasa dışı ilan etme konusunda uzlaştı.

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Almanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:12 
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