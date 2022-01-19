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Almanya Esed rejiminin doktorunu işkenceden yargılamaya başladı - Son Dakika

Almanya Esed rejiminin doktorunu işkenceden yargılamaya başladı

19.01.2022 15:07
Almanya Esed rejiminin doktorunu işkenceden yargılamaya başladı

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi için çalışan Suriyeli doktor Alaa M, insanlığa karşı suç işlemek, işkence ve cinayet suçlarından Frankfurt Yüksek Bölge Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı.

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi için çalışan Suriyeli doktor Alaa M, insanlığa karşı suç işlemek, işkence ve cinayet suçlarından Frankfurt Yüksek Bölge Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı.

Frankfurt Başsavcılığı, Alaa M'ye Almanya'ya gelmeden önce 2011 ve 2012 yıllarında Humus ve Şam'daki cezaevlerinde Esed rejimi karşıtı gençlerin cinsel organlarına alkol döküp ateşe vermek, mahkumların kırık kol ve bacaklarını tekmelemek, kötü muameleyi protesto edenlere iğne yapmak ve cinayet işlemek gibi çok sayıda suçlama yöneltti.

Almanya'ya 2015'te gelen Alaa M, o yıldan bu yana birkaç hastanede doktor olarak çalışmış, ülkesinde uğradıkları zulüm ve işkence sonucu Almanya'ya kaçan Suriyelilerce tanınınca Haziran 2020'de görevden alınarak yargılanmasına karar verilmişti.

İlk işkence davasında ömür boyu hapis cezası verildi

Suriye istihbaratı için çalıştıktan sonra 2014'te Almanya'ya gelen ve 2019'da Berlin'de yakalanan Enver Raslan, 13 Ocak 2022'de Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen davada 27 cinayetin yanı sıra tecavüz ve işkence gibi suçlardan da ceza almıştı.

Suriye'de devlet eliyle işlenen suçlarla ilgili dünyada ilk olma özelliği taşıyan ve 23 Nisan 2020'de başlayan davanın sonunda Raslan, insanlığa karşı suç ve cinayet işlemekten ömür boyu hapisle cezalandırıldı.

Almanya'nın Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann, Suriye istihbaratı için çalışan Enver Raslan'ın Koblenz'de insanlığa karşı suç ve cinayet işlemekten ömür boyu hapse mahkum edilmesine yönelik kararını değerlendirerek insanlığa karşı suç işleyen hiç kimsenin, hiçbir yerde güvenli sığınak bulamaması gerektiğini söylemişti.

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Frankfurt, Cinayet, Almanya, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya Esed rejiminin doktorunu işkenceden yargılamaya başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya Esed rejiminin doktorunu işkenceden yargılamaya başladı - Son Dakika
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