Almanya EURO 2020'de son 16'da

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası F Grubu üçüncü maçında Macaristan ile 2-2 berabere kalan Almanya, gruptaki puanını 4'e yükselterek, son 16'ya çıktı.

Allianz Arena'da oynanan müsabakanın 11. dakikasında Macaristan Adam Szalai ile 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla noktalandı. İkinci yarıda Almanya beraberliği yakaladı. Havertz 66. dakikada skora dengeyi getiren golü kaydetti. Macaristan'dan beraberlik golüne cevap gecikmedi. 68'de bu kez Schafer, Macarları 2-1 öne geçiren golü attı. 84'te Almanya skoru tekrar eşitledi. Goretzka sahneye çıktı ve müsabakayı 2-2'ye getiren golü kaydetti. Karşılaşma 2-2'lik skorla tamamlandı.

Alınan bu sonuçla Macaristan EURO 2020'ye veda etmiş oldu. - İSTANBUL