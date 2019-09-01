Almanya eyalet seçimleri: Merkel'in koalisyonuna çifte darbe

Almanya'da Brandenburg ve Saksonya eyaletlerinde yapılan seçimlerin sandık çıkışı anket sonuçları açıklandı.



Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Saksonya eyaletinde yüzde 32 ile ilk sırada yer alırken; parti 2004 seçimlerine göre 7.4 puan kaybetti. Aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif için Partisi (AfD) ise oylarını artırarak ikinci sırayı elde etti.