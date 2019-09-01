Son Dakika Haberleri: Almanya eyalet seçimleri: Merkel'in koalisyonuna çifte darbe
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Almanya eyalet seçimleri: Merkel'in koalisyonuna çifte darbe

15 saat önce

Almanya eyalet seçimleri: Merkel'in koalisyonuna çifte darbe

Almanya eyalet seçimleri: Merkel'in koalisyonuna çifte darbe, System.String[]

Almanya'da Brandenburg ve Saksonya eyaletlerinde yapılan seçimlerin sandık çıkışı anket sonuçları açıklandı.


Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Saksonya eyaletinde yüzde 32 ile ilk sırada yer alırken; parti 2004 seçimlerine göre 7.4 puan kaybetti. Aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif için Partisi (AfD) ise oylarını artırarak ikinci sırayı elde etti.

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Angela Merkel, Brandenburg, Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 08:08 
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