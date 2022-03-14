Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Scholz, Türkiye'ye geldi - Son Dakika

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'u taşıyan uçağın gelişi
Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'un uçaktan inmesi
Olaf Scholz'un Esenboğa Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılanması
Olaf Scholz'un tören kıtasını selamlaması
Olaf Scholz'un makam aracına binmesi ve aracın hareket etmesi ANKARA - Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi.
Kaynak: AA
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