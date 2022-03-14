Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Scholz, Türkiye'ye geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Scholz, Türkiye'ye geldi

14.03.2022 15:45

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'u taşıyan uçağın gelişi Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'un uçaktan inmesi Olaf Scholz'un Esenboğa Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılanması Olaf Scholz'un tören kıtasını selamlaması Olaf Scholz'un makam aracına binmesi...

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'u taşıyan uçağın gelişi

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'un uçaktan inmesi

Olaf Scholz'un Esenboğa Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılanması

Olaf Scholz'un tören kıtasını selamlaması

Olaf Scholz'un makam aracına binmesi ve aracın hareket etmesi ANKARA - Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi.

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Scholz, Türkiye'ye geldi
Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Scholz, Türkiye'ye geldi
Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Scholz, Türkiye'ye geldi

YORUMLAR
500
3 Bant Milli Takımlar Dünya Şampiyonası 3 Bant Milli Takımlar Dünya Şampiyonası Almanya Şansölyesi Scholz'un Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama Almanya Şansölyesi Scholz'un Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

Esenboğa Havalimanı, Olaf Scholz, Türkiye, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Scholz, Türkiye'ye geldi - Son Dakika


Son Dakika
15:35 Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West ve Pete Davidson'ın mesajları ifşalandı!
15:24 Elon Musk Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e meydan okudu: Seni düelloya davet ediyorum
15:17 Araplar için yapılan şatolar 11 yıldır tamamlanamıyor!
15:14 Hasta adamı trafiğin ortasında iki kere dövdü!
15:14 Cem Yılmaz, Tıp Bayramı'nı kutlarken kullandığı sözlerle kafa karıştırdı: Doktorlar için bir şey söylemeyeceğim
15:02 Bu limuzinin adı Amerikan Rüyası! 30 metreyi aşkın: İçinde yüzme havuzu da var, helikopter pisti de, golf sahası da!
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
14:58 Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam ekranlarda! Alparslan'ın büyük oyunu herkesi ters köşe edecek!
14:56 Katliam! Mariupol'de ölen sivillerin sayısı 2500'e ulaştı, kalanlar açlık ve susuzlukla karşı karşıya
14:40 Son Dakika: Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda müjdeyi verdi! Sağlık çalışanları için 5 düzenleme geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 15:52:29. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Scholz, Türkiye'ye geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement