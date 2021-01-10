Almanya Federal Meclis binası çevresinde güvenlik artırılacak - Son Dakika

Almanya Federal Meclis binası çevresinde güvenlik artırılacak

10.01.2021 22:15
Almanya Federal Meclis binası çevresinde güvenlik artırılacak, System.String[]

ABD'de Kongreye düzenlenen baskının ardından Almanya Federal Meclis (Bundestag) binası çevresinde güvenlik önlemleri artırılacak.

ABD'de Kongreye düzenlenen baskının ardından Almanya Federal Meclis (Bundestag) binası çevresinde güvenlik önlemleri artırılacak.

Bild am Sonntag gazetesindeki haberde, Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble, milletvekillerini konu hakkında gönderdiği bilgilendirme mektubunda, Berlin Eyalet Polisinin parlamento çevresindeki güvenliği artırma kararı aldığını ifade etti.

Mektubunda, Dışişleri Bakanlığından ABD'deki olaylar hakkında bir rapor istediğini aktaran Schaeuble, eyalet yönetimiyle federal hükümetin Meclisin güvenliği için neler yapılabileceğini değerlendireceğini kaydetti.

Almanya'da 6 ay önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protesto eden ve içinde aşırı sağcıların bulunduğu bir grup, Meclis binasına girmeye çalışmış ancak polis bunu engellemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik Önlemleri, Almanya, Bild, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya Federal Meclis binası çevresinde güvenlik artırılacak - Son Dakika


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