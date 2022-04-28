Ukrayna'ya ağır silah sevkiyatı önergesi Alman Meclisinde kabul edildi - Son Dakika
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Ukrayna'ya ağır silah sevkiyatı önergesi Alman Meclisinde kabul edildi

28.04.2022 13:38
Ukrayna'ya ağır silah sevkiyatı önergesi Alman Meclisinde kabul edildi

Almanya Federal Meclisi'nde Ukrayna'ya ağır silah sevkiyatı konusunda verilen önerge kabul edildi.

Almanya Federal Meclisi'nde Ukrayna'ya ağır silah sevkiyatı konusunda verilen önerge kabul edildi.

Hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partinin (FDP) verdiği önergeye Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) de destek verdi. Önergeye aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi ve Sol Parti ise karşı oy kullandı.

"Avrupa'daki barış ve özgürlüğü savunma" adlı önerge 586 "evet", 100 "hayır" oyuyla kabul edilirken, 7 milletvekili çekimser oy kullandı.

Kabul edilen önergeyle hükümetin Ukrayna'ya ağır silahlar ve farklı silah sistemleri sevk edebilmesine olanak sağlanıyor.

Ancak silah sevkiyatı NATO üyeleriyle yakın iş birliği içinde değerlendirilecek.

Önergeye "hayır" oyu kullanan Sol Parti Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch, Ukrayna'ya silah teslimatlarının bir sonucu olarak nükleer savaş riski konusunda uyarıda bulundu.

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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