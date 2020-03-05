Almanya Federal Meclisinde "Aşırı Sağcı Terör ve Nefret" konulu oturum - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya Federal Meclisinde 'Aşırı Sağcı Terör ve Nefret' konulu oturum - Son Dakika

Almanya Federal Meclisinde "Aşırı Sağcı Terör ve Nefret" konulu oturum

6 saat önce

Almanya'da Federal Mecliste, iki hafta önce düzenlenen Hanau'daki ırkçı terör saldırısının ardından "Aşırı Sağcı Terör ve Nefret" konulu oturum yapıldı.

Almanya Federal Meclisinde

Almanya'da Federal Mecliste, iki hafta önce düzenlenen Hanau'daki ırkçı terör saldırısının ardından "Aşırı Sağcı Terör ve Nefret" konulu oturum yapıldı.

Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'in de izleyici bölümünden takip ettiği oturumda, Hanau'da hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble, yaptığı açılış konuşmasında, iki hafta önce Hanau'da düzenlenen ırkçı terör saldırısında öldürülen biri kadın sekiz kişinin ailelerinin köklerinin Almanya dışında olduğu için hedef alındığını belirtti.

Artık bu tür olaylardan sonra şaşkınlık duymanın yeterli olmadığını ve Hanau'daki eylemden sonra dürüst olunması gerektiğini vurgulayan Schaeuble, "Devlet, aşırı sağcı tehlikeyi uzun süre hafife aldığını itiraf etmelidir." dedi.

Hanau'daki saldırıyı "terörizm" olarak nitelendiren Schaeuble, şimdi hukukun tüm araçlarını kullanarak kararlı bir şekilde radikal ağların ortaya çıkarılması ve aşırı sağcı grupların parçalanması gerektiğini ifade etti.

Schaeuble, "Bu da yasaların kararlı bir şekilde daha iyi uygulanmasıyla olabilir." dedi.

Siyasetçilerin kendilerini de eleştirmesi gerektiğini, böyle inanılmaz olayların sebepsiz gerçekleşmediğini vurgulayan Schaeuble, "Bu olaylar, zehirlenmiş toplumsal iklimde gelişir." değerlendirmesinde bulundu.

Açık bir toplumda yüzde 100 güvenin olmayacağını belirten Schaeuble, "Ancak insanların Almanya'da kendilerini güvende hissetmemeleri sürdürülemez bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

"Ülkede aşırı sağcı tehdit çok yüksek"

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya'da son 10 ayda üç aşırı sağcı terör olayı meydana geldiğini anımsatarak "Bu ülkede aşırı sağcı tehdit çok yüksek." dedi.

Seehofer, aşırı sağ teröre karşı önlemler alacakları vurguladı.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Federal Meclis Grubu Başkanı Ralph Birnkhaus da Hanau'daki olayın ülkedeki demokrasiye ve devletin özüne bir saldırı olduğuna işaret ederek "Yas tutmanın yanında bende derin utanç var." diye konuştu.

"AfD, suç ortağıdır"

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Grubu Başkanı Rolf Mützenich, ırkçı saldırlar konusunda aşırı sağcı söylemlerinden dolayı Federal Mecliste ana muhalefette bulunan Almanya için Alternatif (AfD) Partisini suçlayarak "AfD, suç ortağıdır." ifadelerini kullandı.

Mützenich, Hanau'daki suçun "adam öldürme" olmadığını belirterek olayı "aşırı sağ terörü" olarak niteledi.

19 Şubat'ta ırkçı Tobias Rathjen'in düzenlediği terör saldırısında Mercedes Kierpacz, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtoviç, Ferhat Ünvar, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Paun, Said Nesar Hashemi ve Fatih Saraçoğlu hayatını kaybetmişti.

Rathjen'ın saldırının ardından evine dönerek annesi Gabriele Rathjen'i öldürdükten sonra intihar ettiği belirtilmişti.

Polis, Tobias Rathjen'in evine baskın düzenlemiş ve ırkçı katilin cesedini bodrum katında bulmuştu.

Almanya, Hanau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:44 Kaynak: AA
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