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Almanya Federal Meclisinde "omicron" alarmı - Son Dakika

Almanya Federal Meclisinde "omicron" alarmı

22.12.2021 14:05
Almanya Federal Meclisinde "omicron" alarmı

Almanya'da Federal Mecliste bir milletvekilinin Kovid-19'un omicron varyantını kaptığı bildirildi.

Almanya'da Federal Mecliste bir milletvekilinin Kovid-19'un omicron varyantını kaptığı bildirildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberinde, Federal Mecliste Savunma Komisyonu'nun 15 Aralık'ta düzenlenen ilk toplantısına, Kovid-19 taşıyan iki milletvekilinin katıldığı belirtildi.

Haberde, milletvekillerinin toplantıya kadar Kovid-19 kaptıklarının bilinmediği ifade edilerek bir milletvekilinin delta, diğerinin ise omicron varyantını taşıdığı aktarıldı.

Savunma Komisyonu Sekreterliğinin daha sonra milletvekillerine yazı yazarak durumu bildirdiği ifade edilen haberde, bunun sonucunda toplantıya katılan çok sayıdaki milletvekilinin uyarı uygulamasının kırmızı uyarı verdiği aktarıldı.

Haberde, toplantıda milletvekillerinin taktıkları maskeleri, konuşma yaptıkları sırada yüzlerinden çıkardıkları kaydedildi.

Almanya, Aralık, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya Federal Meclisinde 'omicron' alarmı - Son Dakika


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