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Almanya: Fransa'dan koronavirüs hastası kabul etmeye hazırız
6 saat önce
Almanya’da Baden-Worttemberg eyaleti yönetimi koronavirüs vakaları nedeniyle yatak kapasitesini aşan Fransa’nın Grand Est bölgesindeki hastanelerden hasta alabileceklerini açıkladı.
Almanya'da Baden-Worttemberg eyaleti yönetimi koronavirüs vakaları nedeniyle yatak kapasitesini aşan Fransa'nın Grand Est bölgesindeki hastanelerden hasta alabileceklerini açıkladı.
Yerel yönetimin sağlık bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada koronavirüs (Covid-19) teşhisi konulan ve solunum cihazına ihtiyaç duyan Fransız hastaların kendi hastanelerine transfer edilebileceği belirtildi. Sözcü, bu bağlamda komşu ülke Fransa'dan hasta kabul etmeleri için Baden-Worttemberg eyaletindeki tüm hastanelere talimat verildiğini aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:15
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