Fransa ve Almanya, enflasyon ve enerji kriziyle mücadeleyi hızlandırmada hemfikir

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Almanya ve Fransa'nın Avrupa'yı saran yüksek enflasyon ve enerji kriziyle daha hızlı mücadele edilmesi gerektiği konusunda anlaştıklarını söyledi.

Fransız-Alman Ekonomik ve Finansal Konseyi'nin video konferans yöntemiyle yapılan toplantısının ardından Berlin'de Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile Le Maire, ortak basın toplantısı düzenledi.

Le Maire, Fransa ve Almanya'nın, vatandaşların yüksek enflasyonla mücadelesine yardımcı olma konusunda aynı görüşü paylaştıklarını belirtti.

Her iki ülkenin enerji kriziyle daha hızlı başa çıkmak için ek politika önlemlerini araştırdığını vurgulayan Le Maire, "Enerji tüketimimizi azaltmanın gerekliliği konusunda da hemfikiriz. Açıkça daha hızlı hareket etmeye ve daha fazla ilerlemeye ihtiyaç var." dedi.

Le Maire, ABD'nin Enflasyonu Düşürme Yasası'nın Avrupa ülkeleri için bir endişe kaynağı olduğunu belirterek, "Bu yasaya cevaben Avrupa ve ABD arasındaki eşit oyun alanını korumak istiyoruz, kısasa kısas önlemine gerek yok." ifadesini kullandı.

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner ise Avrupa'nın rekabet gücü artırılırsa ABD'nin Enflasyonu Düşürme Yasası'ndan endişe duyulmasına gerek olmadığını vurguladı.

Fransa ile sermaye piyasalarını güçlendirmek için daha fazla çalışmaya karar verdiklerini bildiren Lindner, "Yeni Avrupa mali enstrümanlarına gerek görmüyorum." diye konuştu.

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ise yüksek enerji fiyatlarının aşağı çekilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Dünya pazarında ortak doğal gaz satın alımlarıyla daha ileri gidebilirdik." dedi.

ABD'nin Enflasyonu Düşürme Yasası'nın güçlü bir Avrupa yanıtına ihtiyacı olduğunu savunan Habeck, "Böyle zamanlarda ABD ile ticaret savaşına giremeyiz." ifadesini kullandı.

Ortak Bakanlar Konseyi toplantısı ocak ayına ertelendi

Öte yandan, Almanya ile Fransa arasında 26 Ekim'de yapılması planlanan Ortak Bakanlar Konseyi toplantısı ocak ayına ertelendi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Fransa tarafıyla bu toplantının ertelenmesinin mantıklı olacağı konusunda ortak karar aldıklarını belirterek, Almanya-Fransa Ortak Bakanlar Konseyi'nin ocak ayına ertelendiği bilgisini paylaştı.

Öte yandan, Alman basınında yer alan haberlerde, Fransa ile Almanya arasında enerji alanındaki bazı konulara ve ortak savunma projelerine ilişkin ilerlemeler sağlanamadığı öne sürüldü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kısa süre önce bir Fransız gazetesine yaptığı açıklamada, enerji krizine ilişkin Almanya'ya Avrupa ile dayanışma içinde olması çağrısında bulunarak, "Ulusal politikalar yürütemeyiz çünkü bu, Avrupa kıtasında dengesizliğe yol açıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Almanya ile Fransa arasında iki ülkenin iş birliğini artırması için 2019'da imzalanan Aachen Anlaşması'nda yılda en az bir kez Almanya-Fransa Ortak Bakanlar Konseyi'nin düzenlenmesi öngörülüyor.

Almanya-Fransa Ortak Bakanlar Konseyi 2021'de Almanya'da yapılan genel seçimlerden dolayı gerçekleşmemişti.

ABD'deki Enflasyonu Düşürme Yasası, Avrupa Birliği tarafından birliğin otomotiv ve yenilenebilir enerji sektörlerine karşı "ayrımcılık" taşıdığı için eleştirilmişti. Yasa, yerli üretim elektrikli otomobilleri vergi indirimleriyle destekliyor.