Almanya, Fransa ve İtalya, Ukrayna'ya "AB'ye aday ülke" statüsü verilmesini destekliyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmaneul Macron ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna'ya Avrupa Birliği (AB) üyeliği için "adaylık" statüsü verilmesini desteklediklerini açıkladı.

Scholz, Macron, Draghi ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'nın Avrupa ailesine ait olduğuna ilişkin net mesaj vermek için mevkidaşlarıyla Kiev'de bulunduğunu söyledi.

Ukrayna ve Moldova'ya AB üyeliği için adaylık statüsü verilmesini savunan Scholz, "Almanya, Ukrayna lehine olumlu bir karardan yana. Bu aynı zamanda Moldova için de geçerlidir." dedi.

AB'ye üye olmak isteyen Batı Balkan ülkelerine de işaret eden Scholz, "Yıllardır bu yolda bulunan Batı Balkan ülkelerine verdiğimiz sözü yerine getirmemiz Avrupa'nın inandırıcılık meselesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Şansölye Scholz, AB'ye katılım için tüm adayların yerine getirmesi gereken net kriterlerin bulunduğunu anımsattı.

Ukrayna'ya silahlar sağladıklarını ifade eden Scholz, "Ukrayna'nın desteğimize ihtiyacı olduğu sürece bunu yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Ukrayna askerlerine modern silahlarda eğitim verdiklerini belirten Scholz, Ukrayna'ya Iris-T hava savunma sistemini sağlayacaklarını, çoklu roketatar da tedarik edeceklerini aktardı.

Scholz, "Almanya, Ukrayna'yı yoğun şekilde destekliyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy ile yapılan görüşmede, askeri çatışmalarda şimdi neyin gerekli olduğu konusunun ele alındığını aktaran Scholz, daha uzun mesafelerden savunmanın organize edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Şansölye Scholz, barış anlaşması için neyin doğru olduğuna sadece Ukrayna, bu ülkenin cumhurbaşkanı, hükümet, parlamento ve halkının karar verebileceğini kaydetti.

Draghi: "İtalya, Ukrayna'yı AB'de istiyor"

İtalya Başbakanı Draghi de İtalya, Fransa, Almanya ve Romanya liderleri olarak bugün Kiev'e yaptıkları ziyareti tarihi olarak niteleyerek, Ukrayna halkına şartsız desteklerini göstermek için geldiklerini belirtti.

AB'nin Zelenskiy'nin istediği gibi Ukrayna'yı desteklemede birlik olduğunu ifade eden Draghi, bugünkü ziyaretlerinin de Avrupa'nın desteğini açık şekilde teyit ettiğini söyledi.

Başbakan Draghi, "Bugünkü ziyaretimizin en önemli mesajı; 'İtalya, Ukrayna'yı AB'de istiyor.' İtalya, Ukrayna'nın aday statüsüne sahip olmasını istiyor ve gelecek Avrupa Konseyi'nde de bu pozisyonu destekleyecek." dedi.

Draghi, Zelenskiy'nin de bu yolun, köklü reformların bulunduğu katedilmesi gereken bir yol olduğunu bildiğini belirtti.

Bugün buraya gelmelerinin bir nedeninin de Ukrayna'nın yeniden kendini inşa etmesine destek olduğunu vurgulayan Draghi, "Biz barış istiyoruz ama Ukrayna kendini savunmalı. Halkı için kabul edilebilir barışı seçecek olan Ukrayna'dır." diye konuştu.

"Ukrayna'daki insani kriz, bir dünya felaketine dönüşmemelidir"

Rus ordusunun katliamlarını tereddüt etmeden kınadıklarını dile getiren Draghi, "Uluslararası kuruluşların savaş suçlarıyla ilgili soruşturmalarına tam destek veriyoruz." ifadesini kullandı.

Başbakan Draghi, Karadeniz limanlarında bloke kalan milyonlarca ton tahılın kilidini açmaları gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün öğrendim ki, limanların açılmasına 2 hafta var. Hasat eylül sonunda ve başka şeylerin de tarihi yaklaşıyor. Durum giderek acil hale geliyor. Bu korkunç durumdan kaçınmak için, tahılın taşınmasına yönelik acil şekilde güvenli koridorlar oluşturulmalıdır. Ukrayna'daki insani kriz, bir dünya felaketine dönüşmemelidir. Tek yol, bir BM kararına sahip olmaktır ancak Rusya şu ana kadar reddetti."

Draghi, İrpin kentine yaptıkları ziyarette de burada olup bitenleri herkesin bilmesi ve tanıması gerektiğini söyledi.

Macron: "Ukrayna'nın toprağı üzerinde, Avrupa'nın güvenliği oynanıyor"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Avrupa'nın Ukrayna-Rusya savaşının başlamasının ardından net şekilde özgür ve egemen bir Ukrayna'dan ve uluslararası hukuktan taraf olduğunu belirtti.

Ukrayna'nın Avrupa ailesinin bir parçası olduğunu kaydeden Macron, Fransa, Almanya, İtalya ve Romanya olarak Ukrayna'nın AB'ye üyelik için derhal aday statüsünü desteklediklerini dile getirdi.

Macron, bunun için bir yol haritasının yanı sıra Balkan, Moldova ve bölgenin durumunun dikkate alınması gerekeceğine işaret etti.

Fransa Cumhurbaşkanı, Rusya'nın almış olduğu "savaş, kaos ve egemen bir ülkeye silahlı saldırı" seçimini kabul etmediklerini söyledi.

Rusya'ya karşı yaptırımlar ve AB'nin Ukrayna'ya insani yardım, mali ve askeri destekleriyle Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve özgürlüğünü savunmak için yanında olacaklarını kaydetti.

Macron, "Bugün, Ukrayna'nın toprağı üzerinde, Avrupa'nın güvenliği oynanıyor." diyerek, Ukrayna-Rusya savaşının Avrupa'nın tarihini değiştireceği yorumunda bulundu.

Fransa, Ukrayna'ya ek 6 adet Cesar obüsü gönderecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile askeri, mali ve insani yardım bakımından acil ihtiyaçları görüştüklerini ifade eden Macron, mali ve askeri ekipman desteklerine devam edeceklerini söyledi.

Macron, Fransa'nın savaşın başından bu yana Ukrayna'ya 12 adet Cesar obüsü gönderdiğini, gelecek haftalarda ek 6 adet Cesar obüsü göndereceğini belirterek,

Ukrayna toprağı üzerinde savaş suçlarının cezasız kalmaması ve uluslararası hukukun, adaletin tecelli etmesi için faaliyetlerine güçlendirerek devam edeceklerini söyledi.

Küresel gıda krizinin, Rusya tarafından yürütülen savaşın direkt bir sonucu olduğuna değinen Macron, "Kiev'den hep birlikte, ciddiyetle Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyesi Rusya'ya seslenerek, BM'nin tahıl ihracatını organize etmesini kabul etmesi çağrısı yapıyoruz." dedi.

"Ukrayna'nın kaderini kendisi seçebilmesi için her şeyi yapacağız." diyen Macron, barış için gerekli şartların oluştuğu zamanı Ukrayna'nın kendisinin karar vereceğine işaret etti.

Macron, bir noktadan sonra bir şekilde bu muharebenin sona ermesi gerekeceğine söyleyerek ancak bunun şartlarının Ukrayna ve Ukraynalı yetkililerce belirleneceğini kaydetti.

"Rusya'nın küçük düşürülmemesi" hakkındaki sözlerine atfen sorulan soruya, Macron, mevcut durumda Almanya Başbakanı Scholz ile yan yana durduklarını ancak bundan 100 yıl önce ise iki ülkenin savaştığı hatırlattı.

Macron, "Müttefikler, Fransa'nın (savaşı) kazanmasını sağladı ancak Fransa tarihi bir hata yaptı, barışı kaybetti çünkü Almanya'yı küçük düşürmek istedi." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna-Rusya savaşı sona erdikten sonra başkalarının geçmişte yaptığı hatalara düşülmemesi gerektiğini kaydetti.