Son Dakika Haberleri: Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel İstifa Etti

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel İstifa Etti

26 dakika önce

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel, görevinden istifa etti.

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel İstifa Etti, System.String[]
Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel, görevinden istifa etti.


Federasyondan yapılan açıklamada, Grindel'in bugün DFB yönetimini görevinden istifa ettiği konusunda bilgilendirdiği belirtildi.


Açıklamada, DFB başkanlık seçiminin yapılacağı eylül ayına kadar görevi geçici olarak başkan yardımcıları Rainer Koch ile Reinhard Rauball'ın üstleneceği aktarılırken, Grindel'in FIFA ve UEFA'daki görevlerini ise sürdüreceği duyuruldu.

Eleştirilerin hedefi konumundaydı

Reinhard Grindel, uzun süredir Alman basınında eleştirilerin hedefi halindeydi.

Haberlerde, Grindel'in bir şirketin denetleme kurulu başkanı olarak 2016 ve 2017 yıllarında 78 bin avro ek ödeme aldığı, ancak bunu beyan etmediği ileri sürüldü.

Federasyonda 2016 yılında göreve başlayan Grindel'in, 1,5 yıl önce doğum gününde Ukraynalı bir iş adamından pahalı bir saati hediye olarak kabul ettiği de basına yansıdı.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Grindel, saati kabul etmesinden dolayı örnek bir davranış göstermediğini vurgulayıp, özür dilerken, bu olay sebebiyle DFB başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kaldığı için de sarsıldığını kaydetti.

Grindel, Türk kökenli futbolcu Mesut Özil'in milli takımdan ayrılmasına ilişkin süreci iyi yönetemediğinden dolayı da eleştirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:25 Kaynak: AA

Futbol Federasyonu, Almanya, Spor
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