Son Dakika Haberleri: Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel İstifa Etti

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel İstifa Etti

34 dakika önce

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel, görevinden istifa etti.

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel İstifa Etti, System.String[]
Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel, görevinden istifa etti.

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel görevinden istifa ettiğini açıkladı. Alman milli takımının eski futbolcusu Mesut Özil ile ilgili ırkçı tutumuyla da eleştirilen Grindel, şüphe oluşturan ek gelirleri ve pahalı bir kol saatini hediye olarak kabul ettiğine ilişkin iddiaların ardından istifasını duyurdu.

Grindel hakkında Almanya'nın 2006 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilmesi için rüşvet verdiği yönünde iddialar da ortaya atılmıştı.

Ukrayna Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Grigori Sukris'den hediye olarak pahalı bir kol saati aldığını kabul eden Grindel, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bu benim için, Ukrayna Federasyonu veya herhangi bir ticari işletme ile bağlantısı olmayan özel bir hediyeydi. Bu olay nedeniyle çok severek yürüttüğüm DFB başkanlığı görevini bırakmak zorunda kalmak beni derinden sarstı" dedi. - FRANKFURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:52 Kaynak: İHA

Futbol, Futbol Federasyonu, Almanya, Spor
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