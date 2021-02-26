Almanya Futbol Federasyonu Başkanı, Mesut Özil'e haksızlık yaptıklarını kabul etti: Böyle gitmemeliydi

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Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller de sonunda ülke olarak hata yaptıklarını kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Alman kamuoyu tarafından haksız yere linç edilen, F.Bahçe'nin yıldızı Mesut Özil'e yanlış yapıldığını vurgulayan Keller, Bild'e şu açıklamayı yaptı: "Milli Takım'a önemli hizmetler veren Mesut böyle gitmemeliydi. Hatalar yapıldı. Kendisine koronavirüs süreci normalleştikten sonra görüşmek istediğimi ilettim."

"ALMANYA MİLLİ TAKIMINDA ASLA OYNAMAYACAĞIM" DEMİŞTİ

Bilindiği gibi Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Özil'e uzlaşma mektubu gönderdiğini duyurmuştu. Özil ise F.Bahçe'nin kendisi için düzenlendiği imza töreninde "Almanya Milli Takımı'na geri dönüş olabilir mi?" sorusuna ise "Almanya Milli Takımı'nda asla bir daha oynamam. Kendilerine başarılar diliyorum" yanıtını vermişti.

(Akşam)