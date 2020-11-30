Almanya Futbol Federasyonundan teknik direktör Löw ile devam kararı
30.11.2020 20:59
Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Almanya Futbol Milli Takımı'nda teknik direktör Joachim Löw ile devam etme kararı aldı.
Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Almanya Futbol Milli Takımı'nda teknik direktör Joachim Löw ile devam etme kararı aldı.
DFB'den yapılan yazılı açıklamada, DFB Başkanlık Kurulunun bugün video konferans yoluyla gerçekleştirdiği toplantıda teknik direktör Joachim Löw ile kayıtsız şartsız devam edilmesi konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.
2021 Avrupa Şampiyonası yolunda mili takımın önemli hedeflere ulaştığı ifade edilen açıklamada, "DFB Başkanlığı'nın Joachim Löw'e güveni devam etmektedir." ifadesi kullandı.
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