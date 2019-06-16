Son Dakika Haberleri: Almanya gelecek yıl erken seçime mi gidecek
Son Dakika Güncel Haber

Almanya gelecek yıl erken seçime mi gidecek

1 saat önce

KOALİSYON hükümetini oluşturan iki parti 2017 yılının Eylül ayında yapılan federal seçimlerde yüzde 53.4 oy almış, 2018 yılının Mart ayında da iktidara gelmişti.

Almanya gelecek yıl erken seçime mi gidecek, System.String[]
KOALİSYON hükümetini oluşturan iki parti 2017 yılının Eylül ayında yapılan federal seçimlerde yüzde 53.4 oy almış, 2018 yılının Mart ayında da iktidara gelmişti. Son yapılan kamuoyu yoklamalarında Birlik Partileri ülkenin ikinci, SPD ise dördüncü partisi konumuna geriledi. Emnid Araştırma Şirketi'nin anket sonuçlarına göre Almanya'nın en güçlü partisi artık Yeşiller. Halk desteği yüzde 27'ye yükselen Yeşiller'i yüzde 25 ile CDU/CSU izliyor. Ülkenin köklü partisi SPD'nin ise halk desteği sadece yüzde 12. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Parti'nin (AfD) halk desteği yüzde 13. Bu oranla AfD, ülkede büyük güç olarak üçüncü sırada olduğunu gösteriyor. İktidar partilerinde yaşanan bu düşüşün ise parti içinde son bir yıldır bitmeyen yönetici tartışmalarından kaynaklandığı ve büyük kayıplara yol açtığı görülüyor.

AfD EN GÜÇLÜ PARTİ KONUMUNDA

CDU/CSU ile hükümet ortağı SPD, 26 Mayıs Pazar günü yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sandıktan yüzde 44.7 oy almıştı. Koalisyon partilerinin ciddi kan kaybetmesi hükümetin çalışmasını da zora sokuyor. Başbakan Angela Merkel hükümetinin ne kadar daha iş başında kalacağı bilinmiyor. Sonbaharda Saksonya, Brandenburg ve Thüringen eyaletlerinde parlamento seçimleri yapılacak. Üç eyalette de AfD en güçlü parti konumunda. Erken seçim kararı üç eyalette sandıktan çıkacak seçim sonuçlarına bağlı olacak. CDU/CSU ve SPD'nin bu eyaletlerde düşük oy alması hükümetin görevini sürdürmesini zorlaştıracak. Ardından yapılacak SPD Genel Kurulunda partinin yeni yönetimi ve lideri göreve başlayacak. SPD içinde hükümetten ayılmak isteyenlerin oranı hiç de az değil. Görünen o ki sonbahardaki siyasi gelişmeler Almanya'da hükümetin kaderini belirleyecek. Hükümet dört yılını doldurmadan meclis erken seçim kararı alabilecek.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:03 
cdu, koalisyon, er, almanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'nin yeni transferi Murat Sağlam kimdir? Boğa güreşlerinde onu hakemler bile arenadan uzaklaştıramadı Son dakika! Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda yaralı var Türkiye Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayınına kilitlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 16:16:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya gelecek yıl erken seçime mi gidecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]