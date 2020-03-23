Almanya genelinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya genelinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi - Son Dakika Dünya

Almanya genelinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

6 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, eyalet başkanları ile telekonferans yoluyla yaptıkları 90 dakika süren toplantıdan çıkan kararlar neticesinde ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilirken, ikiden fazla kişinin bir arada bulunmasına da yasak getirildiği belirtildi.

Almanya genelinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, eyalet başkanları ile telekonferans yoluyla yaptıkları 90 dakika süren toplantıdan çıkan kararlar neticesinde ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilirken, ikiden fazla kişinin bir arada bulunmasına da yasak getirildiği belirtildi.

Yeni kurallara göre kısıtlamanın ilk etapta iki hafta süreceği ve düzenleme çerçevesinde kamuya açık yerlerde ise insanlar arası mesafenin az bir buçuk metre olacağı açıklandı. Aynı evde yaşamayan ya da iş nedeniyle bir arada bulunmayan ikiden fazla kişinin açık havada bir araya gelmesi yasaklandı. Öte yandan doktora, alışverişe veya işe gitmek mümkünken,  tüm eyaletlerde restoranların yalnızca paket servis yapabileceği ve kuaförler, güzellik merkezleri ve masaj salonlarının ise hizmet vermeyeceği açıklandı. Ayrıca, alınan bu yeni kararların koronavirüsün (Covid-19) yayılma hızını yavaşlatmaya yönelik olduğu belirtildi.

KURALLARA UYAN VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR

Kuzey Ren Vestfalya (NRV) Eyalet Başbakanı Armin Laschet, Başbakan Angela Merkel başkanlığında yapılan toplantıdan sonra yaptığı açıklamada,  yardımlaşma ve birlik beraberlik gösteren vatandaşlara teşekkür etti.  Laschet zor durumda çalışan sağlık personeli ile bakım evleri, eczane,  itfaiye personeli gibi tüm çalışanların öz verilerine ve özellikle kurallara uyup evlerinde kalan vatandaşlara anlayışlarından dolayı teşekkür etti.  Laschet, çalışmak zorunda kalan ailelere çocukları için özel bakım yerleri açacaklarını ve belediyelerin 'yardım hattı' çalışan personel sayısını artıracaklarını sözlerine ekledi.

Ayrıca Laschet, yüz binden fazla yardım paketi düzenlemesi yapıldığını önümüzdeki günlerde hızlı bir şekilde bu yardım paketlerini sahiplerine ulaştıracaklarını bildirdi.

TOPLANTIYI TERK ETME TEHDİDİ

Alman basınında yer alan haberlere göre, NRV Başbakanı Armin  Laschet ile Bavyera  Eyalet Başbakanı Markus Söder arasında tartışma yaşandığı öne sürüldü. Laschet'in, federal hükümete ve diğer eyaletlere danışmadan Bavyera'da kendi önlemlerini alan Söder'i hedef aldığı ve bunun üzerine de Söder'in toplantıyı terk etme tehdidinde bulunduğu belirtildi.


Angela Merkel, Bavyera, Almanya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:21 Kaynak: DHA

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