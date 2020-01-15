Almanya Gıda ve Tarım Bakanlığı önünde protesto - Son Dakika
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Almanya Gıda ve Tarım Bakanlığı önünde protesto

18 dakika önce

Almanya'nın başkenti Berlin'de arıcılıkla uğraşan bir aile, bal üretimi yaptıkları çevredeki yeşil alanlarda tarım ilaçlarının kullanması nedeniyle 4 ton ballarının bozulduğunu ve arılarının öldüğünü iddia ederek, Almanya Gıda ve Tarım Bakanlığı önünde protesto gerçekleştirdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de arıcılıkla uğraşan bir aile, bal üretimi yaptıkları çevredeki yeşil alanlarda tarım ilaçlarının kullanması nedeniyle 4 ton ballarının bozulduğunu ve arılarının öldüğünü iddia ederek, Almanya Gıda ve Tarım Bakanlığı önünde protesto gerçekleştirdi. Aile üyeleri, bozulan 4 ton balı ve ölen arıları bakanlık önüne getirerek burada arıcılıkta kullanılan kıyafetleriyle eylemlerini gerçekleştirdi.

Almanya Gıda ve Tarım Bakanlığı önünde protesto

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:47 Kaynak: AA
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