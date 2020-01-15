Almanya Gıda ve Tarım Bakanlığı önünde protesto - Son Dakika

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Almanya Gıda ve Tarım Bakanlığı önünde protesto
18 dakika önce
Almanya'nın başkenti Berlin'de arıcılıkla uğraşan bir aile, bal üretimi yaptıkları çevredeki yeşil alanlarda tarım ilaçlarının kullanması nedeniyle 4 ton ballarının bozulduğunu ve arılarının öldüğünü iddia ederek, Almanya Gıda ve Tarım Bakanlığı önünde protesto gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:47 Kaynak: AA
Almanya'nın başkenti Berlin'de arıcılıkla uğraşan bir aile, bal üretimi yaptıkları çevredeki yeşil alanlarda tarım ilaçlarının kullanması nedeniyle 4 ton ballarının bozulduğunu ve arılarının öldüğünü iddia ederek, Almanya Gıda ve Tarım Bakanlığı önünde protesto gerçekleştirdi. Aile üyeleri, bozulan 4 ton balı ve ölen arıları bakanlık önüne getirerek burada arıcılıkta kullanılan kıyafetleriyle eylemlerini gerçekleştirdi.
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