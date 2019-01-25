Almanya Göçmen Raporu: Toplum Hala Çekimser Ama Daha Yumuşak

MÜLTECİ akını üzerine başlayan tartışmalar bir çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Almanya'da da toplumsal kutuplaşma ve gerilimlere yol açtı.

MÜLTECİ akını üzerine başlayan tartışmalar bir çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Almanya'da da toplumsal kutuplaşma ve gerilimlere yol açtı. Göçmenlere karşı hava hızla olumsuz yönde değişti. Mercator Vakfı'nın 2016-2018 yılları arasında yaptığı araştırma sonuçlarına göre toplumda göçmenlere karşı oluşan olumsuz hava 2018'de tekrar yumuşama sürecine girdi. Toplumda hoşgeldin kültürü artık daha fazla onay bulmaya başladı. Çeşitlilik güncel hayatta normal karşılanıyor, Almanların imtiyazlı olması talepleri azalıyor. Bu da uyumun gücünü artırıyor.



2016'da göçmenlere hoşgeldin diyenlerin oranı yüzde 32.7 iken 2018'de yüzde 36.9'a çıktı. Hoş geldin kültürünü benimseyenlerin oranı mülteci krizinden önce 2014'te yüzde 39.5 oranındaydı. 'Hoşgeldin'e karşı olanların oranı ise 2018'de yüzde 27.5'e düştü. 2016'da hayır diyenlerin oranı yüzde 32.7'ydi.



GÖÇMENLER ÖNCE AZLA YETİNMELİ



Toplumun çeşitliliğine verilen değer artmasına rağmen halen göçmenlere karşı çekinceler mevcut. 2016'da göçmenler 'önce azla yetinmeli' diyenlerin oranı yüzde 16 iken 2018'de yüzde 11.7'ye düşse de 2014 yılında bu oran toplum içinde yüzde 5.5'ti.



Göçmen gençlere 'sınırları gösterilmeli' diyenlerin oranı 2018'de yüzde 38 civarında. 2016'da bu oran yüzde 41, 2014'te ise yüzde 26'ydı. Bu sonuçlar Almanya'da göçmenlere karşı havanın olumlu yönde değişiyor olduğunu göstermesine rağmen, halen 2014 öncesi olumlu havadan uzak olduğunun da bir göstergesi.



'Sizce aidiyat için hangi kriterler önemli' sorusuna Almanca cevabı yüzde 91.4 ile ilk sırada çıkarken yüzde 86.7 oranıya ikinci sırayı Alman kurumları ve yasalarına saygı aldı. Aidiyet için Almanya'da doğmuş olmak önemli diyenlerin oranı da yüzde 15.4.

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