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Almanya: Gözaltına alınan Büyükelçiliğimizin avukatıyla ilgili suçlamalara açıklık getirilmeli
6 saat önce
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Türkiye tarafından gözaltına alınan büyükelçiliğin avukatına yöneltilen suçlamaların açıklanması ve açıklığa kavuşturulması gerektiğini bildirdi
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Türkiye tarafından gözaltına alınan büyükelçiliğin avukatına yöneltilen suçlamalara açıklık getirilmesi gerektiğini bildirdi.
Büyükelçiliğin çalıştığı Türk avukatın, eylül ayı ortalarında 'casusluk' iddiaları nedeniyle gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:34
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