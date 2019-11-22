Son Dakika Haberleri: Almanya: Gözaltına alınan Büyükelçiliğimizin avukatıyla ilgili suçlamalara açıklık getirilmeli
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Almanya: Gözaltına alınan Büyükelçiliğimizin avukatıyla ilgili suçlamalara açıklık getirilmeli

6 saat önce

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Türkiye tarafından gözaltına alınan büyükelçiliğin avukatına yöneltilen suçlamaların açıklanması ve açıklığa kavuşturulması gerektiğini bildirdi

Almanya: Gözaltına alınan Büyükelçiliğimizin avukatıyla ilgili suçlamalara açıklık getirilmeli, System.String[]

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Türkiye tarafından gözaltına alınan büyükelçiliğin avukatına yöneltilen suçlamalara açıklık getirilmesi gerektiğini bildirdi.


Büyükelçiliğin çalıştığı Türk avukatın, eylül ayı ortalarında 'casusluk' iddiaları nedeniyle gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.

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Martin Erdmann, Almanya, Ankara, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:34 
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