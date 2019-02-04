Son Dakika Haberleri: Almanya Greve Giriyor: Havaalanları, Hastaneler, Okullar, Toplu Taşıma, Çelik Çalışanları...

Almanya Greve Giriyor: Havaalanları, Hastaneler, Okullar, Toplu Taşıma, Çelik Çalışanları...

1 saat önce

BİRLEŞİK Hizmetler Sendikası ver.di'nin pazar günü yaptığı uyarı grevi çağrısına pazartesi sabaha karşı 03.00'te iş bırakarak cevap veren yer hizmetleri çalışanları, bugün Hamburg'da binlerce yolcunun mağdur olmasına yol açtı.

Almanya Greve Giriyor: Havaalanları, Hastaneler, Okullar, Toplu Taşıma, Çelik Çalışanları..., System.String[]
BİRLEŞİK Hizmetler Sendikası ver.di'nin pazar günü yaptığı uyarı grevi çağrısına pazartesi sabaha karşı 03.00'te iş bırakarak cevap veren yer hizmetleri çalışanları, bugün Hamburg'da binlerce yolcunun mağdur olmasına yol açtı. Özellikle iş insanlarının yoğun uçuş yaptıkları günde yapılan grev, binlerce yolcunun Almanya içine ve yurt dışına uçamamasına neden oldu. 275 Euro zammı işverenin yüksek bulması yüzünden yapılan grev nedeniyle ilk saatlerde 58 uçak iniş ve kalkış yapamadı. Pazartesi için 194 uçağın kalkması ve 194 uçağın inmesi planlanan havaalanında gün içinde uçamayan ve iniş yapamayan uçak sayısının artması bekleniyor.





KAMU ÇALIŞANLARI VE METAL İŞÇİLERİ DE HAZIRLANIYOR

Kamu çalışanlarının şubat ayı içerisinde hastane ve okulların yanı sıra şehir içi toplu yolcu taşıma alanında da uyarı grevleri bekleniyor. Ayrıca IG Metall sendikası çalışanlarının da iş bırakma eylemi yapması olasılığı doğdu. Çelik sektöründe çalışanlar için yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde şimdiye kadar bir sonuç alınamadı. Metal sendikası ile işveren temsilceleri ile oturduğu masadan üç kez uzlaşmasız ayrıldı. Sendika, çalışanları için yüzde 6 oranında zam ve haftalık çalışma süresinin 2 saat kısaltılmasını istiyor. İki taraf 18 Şubat'ta yeniden masaya oturacak. Uzlaşma sağlanamazsa 72 bin işçi greve gidecek.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:40 

Almanya, Güncel
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