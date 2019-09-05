Son Dakika Haberleri: Almanya grubu galibiyetle bitirdi
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Almanya grubu galibiyetle bitirdi

10 dakika önce

Salon: Shenzhen Spor MerkeziHakemler: Juan Fernandez (Arjantin), Daniel Alberto Garcia Nieves (Venezuela), Kingsley Ojeaburu (Nijerya)Almanya: İsmet Akpınar 7, Schröder 10, Zipser 12, Theis 7, Kleber 18, Voigtmann 8, Barthel 13, Benzing 3, Giffey, Lo 7, Obst 6, Thiemann 5Ürdün: Abdeen 2, Tucker...

Almanya grubu galibiyetle bitirdi, System.String[]

Salon: Shenzhen Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi


Hakemler: Juan Fernandez (Arjantin), Daniel Alberto Garcia Nieves (Venezuela), Kingsley Ojeaburu (Nijerya)


Almanya: İsmet Akpınar 7, Schröder 10, Zipser 12, Theis 7, Kleber 18, Voigtmann 8, Barthel 13, Benzing 3, Giffey, Lo 7, Obst 6, Thiemann 5


Ürdün: Abdeen 2, Tucker 14, Alawadi 3, Abbas 4, Ahmet Düverioğlu 17, Al-Dasuqi, Alhamarsheh 3, Hussein 4, İbrahim 11, Obeid 2, Abuwazaneh, Hawwas 2


1. Periyot: 28-17


Devre: 48-36


3. Periyot: 66-49


Fransa ve Dominik Cumhuriyeti'nin son karşılaşmalar öncesi ikinci tura kalmayı garantilediği grupta, ilk galibiyetini alan Almanya ve galibiyetsiz Ürdün klasman maçları oynayacak.

Venezuela, Arjantin, Nijerya, Almanya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:19 
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