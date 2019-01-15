Son Dakika Haberleri: Almanya Gsyh Büyümesi Yüzde 1.5 Düzeyine Geriledi

Almanya Gsyh Büyümesi Yüzde 1.5 Düzeyine Geriledi

2 saat önce

– Almanya'nın takvim etkilerinden arındırılmış ekonomik büyümesi 2018 yılında, bir önceki yılın yüzde 2.5 düzeyinden yüzde 1.5 düzeyine geriledi.

Almanya Gsyh Büyümesi Yüzde 1.5 Düzeyine Geriledi, System.String[]
Almanya'nın takvim etkilerinden arındırılmış ekonomik büyümesi 2018 yılında, bir önceki yılın yüzde 2.5 düzeyinden yüzde 1.5 düzeyine geriledi.

Almnaya İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre, Almanya gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH)büyümesi yüzde 1.5 düzeyine gerilerken, ekonomik büyüme 2012 ve 2013 yıllırından bu yana en düşük düzey olan yüzde 0.5'e geriledi.

Almanya'nın istihdamı aylık yüzde 1.3'lük rekor artışla 44.8 milyon kişiye ulaştı.

Almanya hükümetinin bütçe fazlası GSYH'nın yüzde 1.7'sine denk gelen 59.2 milyon euro düzeyine yükseldi.

Fiyatları ayarlanmış ithalatlar yüzde 3.4 artarken, ihracat büyümesi yüzde 2.4'e geriledi ve ekonomik büyümede yüzde 0.2'lik bir gerilemeye sebep oldu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:48 Kaynak: DHA

Ekonomi
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