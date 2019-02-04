Son Dakika Haberleri: Almanya Guaido'yu "Geçici Devlet Başkanı" Olarak Tanıdı

Almanya Guaido'yu "Geçici Devlet Başkanı" Olarak Tanıdı

52 dakika önce

BERLİN (AA) - Almanya, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdı.

Almanya Guaido'yu
BERLİN (AA) - Almanya, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdı.

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Martina Fietz, bugün Berlin'de yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin 26 Ocak'ta " Venezuela'da 8 gün içinde seçimlerin yapılacağının açıklanmaması halinde Guaido'yu geçici başkan olarak tanıyacağını" bildirdiğini anımsattı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin de 28 AB ülkesi adına bu çizgide bir açıklama yaparak Venezuela'da özgür, saydam ve inandırıcı seçimlerin yapılmasını istediğini hatırlatan Fietz, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun bunu yerine getirmediğini kaydetti.


Fietz, "Görevi siyasi geçiş dönemini başlatmak ve ülkeyi özgür, saydam ve inandırıcı devlet başkanlığı seçimlerine götürmek olan Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyoruz." ifadesini kullandı.


Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Maduro AB'nin özgür ve adil seçimler yapma talebini yerine getirmediği için üzüntü duyduğunu belirterek, "Bizim için Guaido, anayasa ile uyumlu olarak özgür, adil ve demokratik seçimleri organize etmesi için Venezuela'nın geçici başkanıdır." değerlendirmesinde bulundu.


Maas, siyasi koşullar izin verdiğinde Almanya'nın Venezuela'ya 5 milyon avro insani yardım yapacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:32 Kaynak: AA

Venezuela, Berlin, Almanya, Güncel
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