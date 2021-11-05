Almanya günlük 37 bin 120 yeni korona virüs vakasıyla rekor kırdı - Son Dakika

Almanya'da son 24 saatte açıklanan 37 bin 120 yeni korona virüs vakası ile salgının başından beri kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Almanya'da korona virüs vakaları artmaya devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü, son 24 saatte açıklanan 37 bin 120 korona virüs vaka sayısının rekor seviyeye yükseldiğini ve ülkedeki toplam vaka sayısının da 4 milyon 709 bin 488'e ulaştığını açıkladı.

Korona virüs nedeniyle 154 kişinin hayatını kaybettiği Almanya'da toplam can kaybı ise 96 bin 346'ya yükseldi. Ülkedeki aktif korona virüs vaka sayısı ise 220 bin 700 olarak açıklanırken, yoğun bakım servislerindeki hasta sayısı 2 bin 226 olarak belirlendi.

Ülkede haftalık insidans oranı ise yüzde 169.9 olarak bildirildi.

Almanya'da 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyalarında 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 55 milyon 647 bin 363 kişi iki doz aşı olurken, Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre 2020 yılında Almanya'da 100 ölümden 4'ünün korona virüs ile bağlantılı olduğu öğrenildi.

(Mehmet Koca-İHA)