Almanya hava sahasını Rusya'ya kapatmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Almanya hava sahasını Rusya'ya kapatmaya hazırlanıyor

27.02.2022 01:07
Almanya hava sahasını Rusya'ya kapatmaya hazırlanıyor

Alman hükümetinin Rusya'ya hava sahasını kapatmaya hazırlandığı bildirildi.

Alman hükümetinin Rusya'ya hava sahasını kapatmaya hazırlandığı bildirildi.

Ulaştırma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Federal Bakan Volker Wissing Alman hava sahasının Rus uçaklarına kapatılmasını destekliyor ve bunun için her şeyin hazırlanmasını emretti." ifadesine yer verdi.

Öte yandan Alman ARD kanalında Avrupa Birliğinin (AB) de hava sahasını Rusya'ya kapatacağı iddiasında bulunuldu.

ARD'nin başkent muhabiri Matthias Deiss güvenilir bir kaynaktan edindiği bilgiye göre, AB'nin hava sahasını Rusya'ya kapatacağını belirtti.

"Flightradar24" uçak izleme sitesinden alınan verilere göre Lufthansa'nın Frankfurt'tan Tokyo'ya giden uçağı ile Münih'ten Seul'e giden diğer başka bir uçak Rus hava sahasından geri döndü.

AB ülkelerinden Polonya, Çekya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya daha önce hava sahalarını Rusya'ya kapatmıştı.

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Kaynak: AA

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