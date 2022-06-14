Almanya, hava yollarındaki personel sıkıntısına çare arıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin azalmasıyla insanlar tekrar seyahatlere başlarken, Avrupa'daki havaalanları ve hava yollarında yaz tatili öncesi personel sıkıntısı yaşanıyor.

Almanya dahil Avrupa ülkelerindeki havalimanları ve hava yollarında personel eksikliği nedeniyle haftalardır yaşanan sorunlar uçuş iptalleri ve gecikmelere de neden olurken, yaz tatili sezonuna yönelik personel sıkıntısı endişesi artıyor.

Almanya'da, yaz tatilinde beklenen seyahat yoğunluğuna çözüm aranıyor. Ülkede Birleşik Hizmet Sendikası'na (Ver.di) göre, Frankfurt, Hamburg veya Berlin gibi büyük havaalanları; güvenlik kontrolü veya check-in gibi yerdeki tüm hizmet alanlarında personel eksikliği nedeniyle bazı sıkıntılar yaşıyor.

Bazı Alman politikacılar, çözüm olarak federal polisin havalimanlarında kontrol geçişlerinde de yer alması önerisinde bulunuyor.

Personel eksikliği için çözüm bulunmaması halinde sadece Lufthansa'nın, temmuz ayında Münih ve Frankfurt'taki 900 uçuşu iptal etmek zorunda kalacağı belirtiliyor.

Alman havacılık endüstrisi, personel sıkıntısına karşı Türkiye'den 2 bin kişiyi Almanya'daki havalimanlarında geçici olarak istihdam etmek istiyor.

Alman Hava Taşımacılığı Ekonomisi Birliği (BDL), Federal Çalışma Bakanlığı'na yasal engelleri kaldırmayı amaçlayan bir teklif sundu. Teklifte, "Yer hizmetleri alanında 2 bin kişilik personel sıkıntısı var. Bu personel ihtiyacını kısa vadede karşılamanın bir yolu olarak yurt dışından işçi alımını görüyoruz." denildi.

BDL'ye göre, Türkiye'den gelecek işçiler, A2 seviyesinde Almanca konuşuyor, hava yolu birliği IATA'nın gerekliliklerini karşılayan sertifikalı tehlikeli madde eğitimlerine sahip ve Alman güvenilirlik kontrollerinin gereksinimlerini karşılıyor.