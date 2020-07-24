Almanya, havalimanlarında ücretsiz koronavirüs test uygulaması planlıyor

Almanya Sağlık Bakanlığı, yüksek riskli bölgelerden ülkeye dönenler için havaalanlarında ücretsiz koronavirüs (Covid-19) test uygulaması başlatmayı planlıyor.

Almanya eyaletleri Sağlık Bakanları telekonferans yöntemiyle toplantılar yaparken, federal düzeyde özellikle Türkiye gibi Avrupa dışı ülkelere gidenleri sevindirecek bir mesaj verildi. Almanya Federal Sağlık Bakanlığı Komisyon Başkanı (SPD) Dilek Kalaycı Almanya'nın şimdiye kadar enfeksiyon oranını düşük tutmayı başardığını belirtti. Kalaycı, seyahat edenlerin riskli bölgelerden ülkeye dönmesiyle enfeksiyon ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ederek, bakanlığın daha fazla önlem almak istediğini söyledi. Bu çerçevede, ülkeye dönenler için havaalanlarında gönüllü ve ücretsiz koronavirüs test uygulamasını yürürlüğe koymayı planladıklarını açıkladı.

Yapılan açıklamada, riskli olmayan bölgelerden gelen yolcuların kendi istekleri doğrultusunda doğrudan havalimanlarında değil, kendi aile hekimlerinde test edilmeye devam edecekleri; bunun içinde yine ek bir ücret alınmayacağı bildirildi. Yüksek riskli bölgelerden Almanya'ya gelenler için 14 gün karantina kuralı devam ediyor. Testleri negatif çıkanların ise karantinaya girme zorunluluğunun olmadığı ifade edildi. Testlerin getireceği ek maliyetin nereden temin edileceğinin belirtilmediği açıklamada, koronavirüs tedbirleri için son bir tarih vermenin mümkün olmadığı; ülkeye tatilden dönenlerin sorumlu davranarak karantina yönetmeliklerine uymalarını istendi.