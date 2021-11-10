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ALMANYA HAYALİ KURAN 4 FİLİSTİNLİ ARNAVUTKÖY'DE DEHŞETİ YAŞADI - Son Dakika

ALMANYA HAYALİ KURAN 4 FİLİSTİNLİ ARNAVUTKÖY'DE DEHŞETİ YAŞADI

10.11.2021 10:31

* Almanya'ya götürme vaadiyle kandırıp Arnavutköy'de işkence ettiler.

* Almanya'ya götürme vaadiyle kandırıp Arnavutköy'de işkence ettiler.

1 hafta boyunca işkence gören 4 Filistinli balkondan atlayarak kurtuldu.

Haber - Kamera: Taylan ERGÜN/ İSTANBUL, (DHA)- ALMANYA vaadiyle kandırılan Filistin uyruklu 4 kişi, fidye için Arnavutköy'de bir eve götürülerek 1 hafta boyunca işkenceye maruz bırakıldı. Filistin'deki ailelerinin fidyeyi göndermeyeceklerini anlayan 4 kişi, rehin tutuldukları 2. kattaki evin balkonundan atlayarak kurtulmayı başardı. Filistinli 4 kişiden 2'si kaçarak kayıplara karışırken, vücutlarındaki kırıklar nedeniyle hareket edemeyen 2 kişinin yardımına çevredekiler koştu. 2 Filistinli hastaneye kaldırılırken, polis Filistinlileri rehin tuttukları iddia edilen Suriye uyruklu 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Almanya'ya götürme vaadiyle kandırılan Filistin uyruklu 4 kişi, fidye için Arnavutköy'de bir eve götürülerek 1 hafta boyunca işkenceye maruz bırakıldı. 1 hafta boyunca Arnavutköy'de bir evde rehin tutulan ve işkenceye maruz bırakılan Filistin uyruklu 4 kişi, rehin tutuldukları evin balkonundan atlayarak kurtulmayı başardı. Balkondan atlayan Filistinli 4 kişiden 2'si kaçarak kayıplara karışırken, diğer 2 kişi ise kırılan bacakları nedeniyle sokakta yaralı halde vatandaşlardan yardım istedi. Yerde yatan yaralı Filistinlileri gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Hastaneye kaldırılan yaralı 2 Filistinlinin bacaklarında ve bellerinde kırıklar olduğu tespit edilirken, Filistinlileri 1 hafta boyunca rehin tutan Suriye uyruklu 4 kişi ise otomobilleriyle olay yerinden kaçtılar.

1 HAFTALIK ESARETTEN FİLM GİBİ KAÇIŞ

Olay, 8 Kasım günü sabah 08: 50'de Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yerde acı içerisinde yatan 2 kişiyi gören mahalle sakinleri, yarımına koştukları 2 kişiden birinin her iki bacağı ve belinin kırıldığını, diğerinin ise bacakları ve bir kolunun kırıldığını fark etti. Mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı 2 kişiyi ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede, 3 katlı binanın 2'nci katındaki balkondan 4 kişinin atladığı, atlayan 4 kişiden 2'sinin yaralanamadan kaçtığını tespit etti.

KİŞİ BAŞI 10 BİN DOLAR FİDYE İSTEDİLER

İfadeleri alınan Filistin uyruklu Omar Al Hasan ve Hüseyin El Bedevi, yaklaşık 1 hafta önce yine Filistinli olan arkadaşları Halit Hasan ve Macit Hasan ile Taksim'de dolaştıkları sırada Suriye uyruklu 4 kişiyle tanıştıklarını söyledi. Hasan ve Bedevi, bir süre yeni arkadaşları ile vakit geçirdikten sonra Almanya'ya gitme hayallerini anlattıkları Suriyeli 4 kişinin kendilerine yardım edeceklerini söyleyerek Arnavutköy'deki eve getirdiklerini belirtti.

Hasan ve Bedevi'nin anlatımına göre daha sonra şunlar yaşandı; Arnavutköy'deki eve geldiklerinde Filistinli 4 kişinin el ve ayaklarını bağlayan Suriyeli 4 kişi, 1 hafta boyunca 4 Filistinliye işkence yaptı. Rehin tuttukları kişilerin Filistin'deki ailelerini görüntülü arayarak kişi başı 10 bin dolar fidye isteyen Suriyeli çete üyeleri, ailelere de 8 Kasım tarihine kadar süre tanıdı. Tanınan sürenin son gününde Filistin'deki ailelerinin fidyeyi göndermeyeceklerini anlayan 4 kişi, kendilerini rehin tutan kişilerin bir anlık dalgınlığından yararlanarak rehin tutuldukları evin balkonuna çıkarak sokağa atladı. Sokağa atlayan 4 Filistinliden 2'si yaralanarak yerde acı içinde kıvranmaya başladı. Diğer 2 Filistinli ise kaçarak sokaktan uzaklaştı ve kayıplara karıştı. Sokakta acı içinde kıvranan 2 kişiyi gören vatandaşlar, yaralı Filistinlilerin yardımına koşarken, Filistinlileri 1 hafta boyunca rehin alan ve işkence yapan Suriyeli 4 kişi ise evden çıkarak sokakta park halindeki 2 araca binerek olay yerinden kaçtılar.

KAÇAN REHİNELERDEN 2'SİNDEN HABER ALINAMIYOR

Yaralı Filistinlilerin yerde acı içinde kıvrandıkları ve daha sonra ambulansla hastaneye götürüldükleri o anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedilirken, Filistinlileri rehin tutan 4 Suriyelinin kaçış anları ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. 4 Filistinlinin 1 hafta boyunca rehin tutulduğu evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, teleskopik jop, seyyar kamera, toplamda 810 Türk Lirası ve 20 dolar para ele geçirildi. Polis şimdi her yerde Filistinlileri Almanya'ya götürme vaadiyle kandırarak rehin alan ve ailelerinden fidye isteyen Suriyeli 4 kişiyi ve evin balkonundan kaçtıktan sonra kayıplara karışan diğer 2 Filistinliyi arıyor.

"SİLAH DAYADIKLARI İÇİN BALKONDAN ATLAMIŞLAR"

Mahallelerinde yaşanan olaya şahit olan Sibgetullah Turnagül, 'Sabah dükkanımı açtıktan sonra sokaktan bir ses geldiğini duydum. Çıktım baktım iki kişi yerde yatıyor. Hemen koştum onlara müdahale ettim bacakları ve ayakları kırılmıştı. Ekiplere haber verdik hemen gelip müdahale ettiler. Ben ne olduğunu sormaya çalıştım ama dillerinden pek anlamıyordum. Kendilerine silah dayadıklarını ve korkup camdan atladıklarını söylediler ama ne olduğunu tam bilmiyorum. İki, üç gündür burada rehin tutmuşlar herhalde. Ambulans ve polis hemen geldi ilgilendi bana parmağı ile 2 gün dedi ve silah işareti yaptılar" dedi.

EV SAHİBİ: HİÇ ŞÜPHELENMEDİK

Olay sonrası kaçan ve aralarından birisinin de kendi kiracısı olduğunu söyleyen ev sahibi Nevruz Tazegül ise, "Sabah erken saatlerinde ben büfede oturuyordum ses duyup hemen gittim. 2 kişi yerde yatıyordu, ekipler geldi hemen alıp götürdüler. Benim Suriyeli kiracılarımın evinden atlamışlar. Benim evimde 2 senedir oturuyordu ve asla bir sıkıntı olmadı ama yaralıların durumları iyi değildi. Ben bir şeyden şüphelenmedim. Her zamanki halleri vardı. Silah tehdidi falan olduğunu söylediler, dillerinden anlamıyoruz ama diğerleri de arkadan kaçmış. 4 kişilermiş, biz yaralılar ile ulaşırken kaçmışlar" dedi.

ALMANYA HAYALİ KURAN 4 FİLİSTİNLİ ARNAVUTKÖY'DE DEHŞETİ YAŞADI
ALMANYA HAYALİ KURAN 4 FİLİSTİNLİ ARNAVUTKÖY'DE DEHŞETİ YAŞADI
ALMANYA HAYALİ KURAN 4 FİLİSTİNLİ ARNAVUTKÖY'DE DEHŞETİ YAŞADI
ALMANYA HAYALİ KURAN 4 FİLİSTİNLİ ARNAVUTKÖY'DE DEHŞETİ YAŞADI

Filistin, Suriyeli, Almanya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ALMANYA HAYALİ KURAN 4 FİLİSTİNLİ ARNAVUTKÖY'DE DEHŞETİ YAŞADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ALMANYA HAYALİ KURAN 4 FİLİSTİNLİ ARNAVUTKÖY'DE DEHŞETİ YAŞADI - Son Dakika
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