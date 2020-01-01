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Almanya: Hayvanat bahçesindeki yangında en az 30 hayvan can verdi
6 saat önce
Yeni yıla çok kötü bir giriş yapan Hollanda sınırındaki Krefeld Hayvanat Bahçesi'ndeki yangında aralarında şempanze, maymun, yarasa ve çeşitli kuş türlerinden 30'dan fazla hayvan öldü. Polis, alevlerin nedeninin kutlamalar için gökyüzüne bırakılan Çin fenerleri olduğunu belirtti
Almanya'da bir hayvanat bahçesinde 31 Aralık gecesi çıkan yangında yarım saat içinde en az 30 hayvan telef oldu.
Yeni yıla çok kötü bir giriş yapan Hollanda sınırındaki Krefeld Hayvanat Bahçesi'ndeki yangında aralarında şempanze, maymun, yarasa ve çeşitli kuş türlerinden 30'dan fazla hayvan öldü. Polis, alevlerin nedeninin kutlamalar için gökyüzüne bırakılan Çin fenerleri olduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:52
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