Almanya: Hayvanat bahçesindeki yangında en az 30 hayvan can verdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya: Hayvanat bahçesindeki yangında en az 30 hayvan can verdi - Son Dakika Dünya

Almanya: Hayvanat bahçesindeki yangında en az 30 hayvan can verdi

6 saat önce

Yeni yıla çok kötü bir giriş yapan Hollanda sınırındaki Krefeld Hayvanat Bahçesi'ndeki yangında aralarında şempanze, maymun, yarasa ve çeşitli kuş türlerinden 30'dan fazla hayvan öldü. Polis, alevlerin nedeninin kutlamalar için gökyüzüne bırakılan Çin fenerleri olduğunu belirtti

Almanya: Hayvanat bahçesindeki yangında en az 30 hayvan can verdi, System.String[]

Almanya'da bir hayvanat bahçesinde 31 Aralık gecesi çıkan yangında yarım saat içinde en az 30 hayvan telef oldu.


Yeni yıla çok kötü bir giriş yapan Hollanda sınırındaki Krefeld Hayvanat Bahçesi'ndeki yangında aralarında şempanze, maymun, yarasa ve çeşitli kuş türlerinden 30'dan fazla hayvan öldü. Polis, alevlerin nedeninin kutlamalar için gökyüzüne bırakılan Çin fenerleri olduğunu belirtti.

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Hayvanat Bahçesi, Hollanda, Almanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:52 
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