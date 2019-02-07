Almanya Her Seferinde Eli Boş Dönüyor

ALMAN istihbarat birimlerine göre PYD/YPG kontrolündeki kamplarda esir tutulan Alman vatandaşı sayısı ise 40 ila 60 arasında değişiyor.

ALMAN istihbarat birimlerine göre PYD/YPG kontrolündeki kamplarda esir tutulan Alman vatandaşı sayısı ise 40 ila 60 arasında değişiyor. Teröristlerin arasında kadın ve küçük çocukların da olduğu biliniyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri bir süreden beri başlattığı girişimlerle DEAŞ üyesi Almanları geri alıp yargılamak, hapiste veya gözetim altında tutmanın hesabını yapıyor. Hükümet, DEAŞ üyesi teröristlerin serbest kalmaları durumunda ülkeye kaçak yollarla girip terör saldırıları düzenlemesinden de endişe ediyor.



Der Tagesspiegel gazetesi konuyla ilgili yaptığı haberinde Alman yetkililerinin şimdiye kadar sürdürdükleri yoğun çabalara rağmen DEAŞ üyesi teröristleri PYD/YPG'nin elinden alamadığını yazdı.



ŞARTLAR ÇOK KÖTÜ



Suriye'nin kuzeyinde esir tutulan teröristler arasında DEAŞ'ın önemli isimlerinden Alman Martin L. de bulunuyor. Dini nikahlı iki eşiyle birlikte esir tutulan Martin L., örgüt istihbaratının en önemli isimlerinden biri olarak biliniyor. Alman teröristin, DEAŞ'ın Irak'a saldırdığı sırada Yezidi kadınları köle olarak aldığı ve bunları başkalarına da sattığı tespit edilmişti.



Cezayir kökenli teröristlerden Fared S. ise Alman Birinci Kanalı ARD'de esir tutuldukları yerin şartlarının çok kötü olduğunu söyleyerek Almanya'da hapis yatmak istediğini söylemişti.



PYD/YPG'nin elindeki yaklaşık bin terörist arasında Fransa vatandaşı sayısı ise yaklaşık 100 olarak tahmin ediliyor.

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