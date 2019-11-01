Almanya, Hindistan ile ilişkileri

Almanya ile Hindistan stratejik iş birliğini derinleştirmek ve ikili ticareti artımak hedefi doğrultusunda 17 anlaşma imzaladı.

Almanya- Hindistan Hükümetleri İstişare Toplantısı kapsamında 3 günlük resmi bir ziyaret için dün Hindistan'a giden Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Alman bakanlar, Hindistanlı bakanlarla ekonomi ve teknoloji konularında görüşmeler yaptı.

Görüşmelerde tarımdan eğitime dair çeşitli alanlarda iş birliğini hedef alan toplam 17 iş birliği anlaşması imzalandı.

Bu kapsamda iki ülke arasında, tarım, denizcilik, akademik, teknik ve mesleki eğitim, sanayi, müzecilik, rehabilitasyon, siber güvenlik, yapay zeka, uzay, stratejik iş birliği, sivil havacılık, teknoloji, tıp ve eğitim alanlarında 17 anlaşmaya imza atıldı.

Merkel'in ziyaretinde Alman bakanlar ve iş adamları da yer alırken ziyarette Merkel ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi bölgesel ve küresel sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede terörizme karşı mücadele etmek için de iş birliğini güçlendirme kararı alındı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya, geçen yıl Hindistan'a 12,5 milyar avroluk ihracat yaparken, Hindistan'dan yaklaşık 9 milyar avroluk ithalat gerçekleştirdi

Almanya, Avrupa'da Hindistan'ın en büyük ticaret ortağı olurken, bin 700'den fazla Alman şirketi Hindistan'da faaliyet gösteriyor.

Bu şirketlerin yatırımları 2000'den beri yaklaşık 12 milyar dolara ulaşmış durumda. Hindistan'tan yaklaşık 20 bin öğrenci de Alman üniversitelerinde eğitim alıyor.

Hindistan ile Avrupa Birliği arasında serbest ticaret anlaşmasına dair görüşmeler askıya alınırken Alman otomotiv şirketleri söz konusu ticaret anlaşmasının imzalanması talebinde bulunuyor.