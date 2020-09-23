Almanya, Hindistan, Japonya ve Brezilya'dan BMGK'da reform çağrısı - Son Dakika

Almanya, Hindistan, Japonya ve Brezilya'dan BMGK'da reform çağrısı

BİRLEŞMİŞ Almanya, Hindistan, Brezilya ve Japonya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) reform çağrısı yaptı.

Almanya, Hindistan, Japonya ve Brezilya'dan BMGK'da reform çağrısı, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Almanya, Hindistan, Brezilya ve Japonya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) reform çağrısı yaptı.

BM 75. Genel Kurul Görüşmeleri'nin ikinci gününde, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araújo, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toshimitsu video konferans yöntemiyle görüştü.

Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nde reforma ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, "Bugünün dünyası, 75 yıl önce Birleşmiş Milletler'in kurulduğu zamandan çok farklı. Daha çok ülke, daha çok insan, daha çok zorluk ama aynı zamanda daha çok çözüm var. Çalışma yöntemlerimizin ayak uydurması ve uyum sağlaması gerek." ifadesi kullanıldı.

Birleşmiş Milletler'in üç ana organında reform çağrısı yapılan açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi reformları konusundaki tartışmalara yeni bir yön vermeye kararlıyız." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, BM Güvenlik Konseyi üye sayısının Afrika dahil diğer ülkelerin de temsiliyle artırılmasının konseyin saygınlığını koruyacağı ve günümüz krizlerine barışçıl çözüm için gereken siyasi desteği oluşturacağı kaydedildi.

Hindistan, Brezilya, Almanya, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 19:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya, Hindistan, Japonya ve Brezilya'dan BMGK'da reform çağrısı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsü yenen Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, ilk ziyaretini Göbeklitepe'ye yaptı Yoldaki lastiğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, hayatını kaybetti Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı Ailesinin tezkeresini beklediği askerin ölüm haberi geldi Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı Oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten kurtardı Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu
Son Dakika: Türkiye'de 23 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 72 can kaybı, 1767 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 23 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 72 can kaybı, 1767 yeni vaka tespit edildi         
19:02
Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi         
17:48
Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi'nden skandal sözler: Erdoğan'ın nefesi kesildiğinde Türkiye ile yeniden dost olacağız Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi'nden skandal sözler: Erdoğan'ın nefesi kesildiğinde Türkiye ile yeniden dost olacağız         
17:22
Ölen gencin babası, sağlıkçılara saldırı hakkında konuştu: Doktorların hepsinden özür diledim Ölen gencin babası, sağlıkçılara saldırı hakkında konuştu: Doktorların hepsinden özür diledim         
16:55
Bakan Soylu'nun gündeme getirdiği Bodrum'daki yüksek kiralar dudak uçuklattı Bakan Soylu'nun gündeme getirdiği Bodrum'daki yüksek kiralar dudak uçuklattı         
16:46
Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti         
15:53
TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz         
13:28
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı         
11:37
İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz         
11:13
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak? Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak?         
10:55
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz         
08:53
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 19:14:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya, Hindistan, Japonya ve Brezilya'dan BMGK'da reform çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei