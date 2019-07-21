Son Dakika Haberleri: Almanya, Hitler'e suikast girişiminde bulunanları 75. yıl dönümünde andı
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Almanya, Hitler'e suikast girişiminde bulunanları 75. yıl dönümünde andı

51 dakika önce

Almanya’da 1944 yılında Adolf Hitler’e düzenlenen başarısız suikast girişiminin 75. yıl dönümünde olayın failleri cesaret ve fedakarlıklarından dolayı anıldı.

Almanya, Hitler'e suikast girişiminde bulunanları 75. yıl dönümünde andı, System.String[]
Almanya'da 1944 yılında Adolf Hitler'e düzenlenen başarısız suikast girişiminin 75'inci yıl dönümünde olayın failleri cesaret ve fedakarlıklarından dolayı anıldı. Başbakanı Merkel, Hitler'e suikast düzenleyenlerin örnek alınacak kişiler olduğunu belirterek günümüzde de aşırı sağcılarla kararlı bir biçimde mücadele çağrısında bulundu.

Merkel Cumartesi günü gerçekleşen törende Avrupalıları popülizm, milliyetçilik, ırkçılık ve Yahudi karşıtlığıyla mücadeleye çağırırken ülkesinde Nazilere karşı direnenlere saygısını vurguladı.
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Angela Merkel, Adolf Hitler, Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:52 
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