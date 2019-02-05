Almanya Hizmet Pmı Ocak Ayında Toparlandı
1 saat önce
– Almanya hizmet Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Aralık ayındaki 51.8 düzeyinden Ocak'ta 53'e yükselerek son dört ayda ilk kez yükseldi.
– Almanya
hizmet Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Aralık
ayındaki 51.8 düzeyinden Ocak'ta 53'e yükselerek son dört ayda ilk kez yükseldi.
IHS Markit verilerine göre, genel ekonomik büyüme yavaşlamasına bağlı olarak iş güveni Ocak'ta düşük kalırken, hizmet PMI'ının Ocak'ta artmasına rağmen söz konusu veri, son sekiz ayın ikinci en düşük düzey olmaya devam etti ve 2013'ten bu yana ilk kez ortalamanın altında kaldı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:19 Kaynak: DHA
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