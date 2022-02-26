Almanya, Hollanda üzerinden Ukrayna'ya tanksavar füzesi gönderecek - Son Dakika
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Almanya, Hollanda üzerinden Ukrayna'ya tanksavar füzesi gönderecek

26.02.2022 20:18
Almanya, Hollanda üzerinden Ukrayna'ya tanksavar füzesi gönderecek

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatın ardından Almanya hükümeti, Ukrayna'ya Hollanda üzerinden 400 adet tanksavar füzesi sevkiyatına izin verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatın ardından Almanya hükümeti, Ukrayna'ya Hollanda üzerinden 400 adet tanksavar füzesi sevkiyatına izin verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekatın ardından Ukrayna hükümetine Almanya'dan destek geldi. Almanya hükümeti, Ukrayna'nın talep ettiği 400 adet tanksavar füzesinin Hollanda üzerinden gönderileceğini açıkladı. Ukrayna'ya gönderilecek füzelerin, ilk olarak Hollanda'ya satılarak, Almanya'nın onayının ardından Ukrayna'ya gideceği öğrenildi.

NATO ortaklarının ve AB üyelerinin, Ukrayna'ya Alman yapımı silah tedarik etmesi yasaklanmıştı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da şimdiye kadar Ukrayna'ya ölümcül silah tedarik etmeyi reddetmişti.

(Mehmet Koca/İHA)

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Hollanda, Almanya, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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