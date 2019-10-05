Almanya, Hollanda ve Belçika'da listeria bakterisi alarmı: 5 kişi öldü
42 dakika önce
Yedikleri etlerde bulunan listeria bakterisinin yol açtığı enfeksiyonlardan Hollanda'da 3 kişinin Almanya'da da 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı
Belçika, Hollanda ve Almanya'da listeria alarmı.
Yedikleri etlerde bulunan listeria bakterisinin yol açtığı enfeksiyonlardan Hollanda'da 3 kişinin Almanya'da da 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:16
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