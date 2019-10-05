Son Dakika Haberleri: Almanya, Hollanda ve Belçika'da listeria bakterisi alarmı: 5 kişi öldü
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Almanya, Hollanda ve Belçika'da listeria bakterisi alarmı: 5 kişi öldü

42 dakika önce

Yedikleri etlerde bulunan listeria bakterisinin yol açtığı enfeksiyonlardan Hollanda'da 3 kişinin Almanya'da da 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

Almanya, Hollanda ve Belçika'da listeria bakterisi alarmı: 5 kişi öldü, System.String[]

Belçika, Hollanda ve Almanya'da listeria alarmı.


Yedikleri etlerde bulunan listeria bakterisinin yol açtığı enfeksiyonlardan Hollanda'da 3 kişinin Almanya'da da 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Hollanda, Belçika, Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:16 
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