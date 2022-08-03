Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Büchner: "Alman hükümeti 'tek Çin' politikası izliyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Büchner: "Alman hükümeti 'tek Çin' politikası izliyor"

03.08.2022 17:37
Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Büchner: "Alman hükümeti 'tek Çin' politikası izliyor"

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, hükümetin ABD gibi açık şekilde "tek Çin politikası" izlediğini söyledi.

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, hükümetin ABD gibi açık şekilde "tek Çin politikası" izlediğini söyledi.

Büchner ve Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, bir soru üzerine, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretine ve Almanya'nın Çin politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Alman hükümetinin üçüncü ülke temsilcilerinin ziyaretlerini değerlendirmediğini belirten Büchner "Alman hükümetinin, ABD gibi net şekilde 'tek Çin' politikası izlediği açıktır. Bu konuda bir şey değişmedi." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burger de, ülkesinin uzun süreden beri tek Çin politikası izlediğini ve Çin Halk Cumhuriyeti'ni Çin'deki tek egemen devlet olarak tanıdıklarını söyledi.

Burger, aynı zamanda Almanya'nın tek Çin politikası kapsamında Tayvan ile özellikle ekonomi, kültür, eğitim, bilim ve araştırma alanlarında yakın ilişkiler içinde olduğunu aktararak, "Yüksek insan hakları standartlarına sahip sağlam bir demokrasi olarak Tayvan, Almanya için değer ve ekonomik ortaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Tayvan Boğazı'ndaki statükoyu değiştirmenin, ancak barışçıl şekilde ve tüm taraflar arasındaki anlaşmayla yapılabileceğini vurgulayan Burger, "Bu tür ziyaretler, askeri tehditler veya ekonomik zorlama araçları olarak kullanılmamalıdır. Tayvan Boğazı'ndaki gerilimi düşürmeye katkıda bulunmak için uluslararası ortaklarla çaba gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyeti, Çin'in tehditlerine rağmen dün Tayvan'a ziyaret gerçekleştirmişti.

YORUMLAR
500
Çin Ana Karası, Taiwan'dan Bazı Meyve ve Balık Ürünlerinin Girişini Durdurdu Çin Ana Karası, Taiwan'dan Bazı Meyve ve Balık Ürünlerinin Girişini Durdurdu Sözcü: Tsai Ing-wen ve Dpp Yetkilileri, Yabancı Güçlerle İşbirliği Yaparak Taiwan'ı Felakete Sürüklüyor Sözcü: Tsai Ing-wen ve Dpp Yetkilileri, Yabancı Güçlerle İşbirliği Yaparak Taiwan'ı Felakete Sürüklüyor
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Hükümet, Almanya, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Büchner: 'Alman hükümeti 'tek Çin' politikası izliyor' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:03 Rakip Çekya ekibi Slovacko! Fenerbahçe ilk maçta avantaj arıyor
16:45 Survivor'da yarışan boksçu Sabriye Şengül, siyah bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı
16:38 Beşiktaş, Torino'nun Emirhan İlkhan teklifini kabul etmek zorunda kaldı
16:33 Temel Karamollaoğlu'ndan KPSS tepkisi: Yüz binlerce gencimizin umudu çalındı
16:36 Elektrik çarpan adam denize düşerek hayatını kaybetti! Son sözlerini duyanlar kahroldu
16:34 CHP ve İYİ Parti, KPSS sorularının bir yayınevinin sorularıyla aynı olduğu iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.
16:29 İETT otobüsü, minibüse çarptı! Dehşeti yaşayan yolcular yara almadan kurtuldu
16:28 Şırnak'ta askeri mühimmat deposu sayım sırasında havaya uçtu! Yaşanan patlamada 2 asker yaralandı
16:07 Tatili biten gurbetçiler: Hiçbir zaman Avrupa özentisi olmayın, bizim ülkemiz çok farklı
16:10 Şarkıcı Ajda Pekkan, 76 yaşında koronavirüse yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 17:50:38. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Büchner: "Alman hükümeti 'tek Çin' politikası izliyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement