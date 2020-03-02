Almanya Hükümet Sözcüsü Seibert: "Türkiye'den AB'ye giden yol açık değil" - Son Dakika
Son Dakika Politika Almanya Hükümet Sözcüsü Seibert: 'Türkiye'den AB'ye giden yol açık değil' - Son Dakika

Almanya Hükümet Sözcüsü Seibert: "Türkiye'den AB'ye giden yol açık değil"

6 saat önce

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristan sınırında yaşanan geçişlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'den AB'ye giden yol açık değil" dedi.

Almanya Hükümet Sözcüsü Seibert:

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristan sınırında yaşanan geçişlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'den AB'ye giden yol açık değil" dedi.


Türkiye'deki göçmenlerin Yunanistan ve Bulgaristan sinirini geçmesi Avrupa başkentlerinde endişeyle karşılanırken, Alman Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Seibert, "Şu anda AB'nin Türkiye ile olan dış sınırlarında, karada ve denizde çok endişe verici bir durum yaşıyoruz. Türk tarafında AB'ye giden yolun açık olduğu bilgisi doğru değildir" diyerek, Türkiye ile AB arasında 2016'da kabul edilen mülteci mutabakatının hala geçerli olduğunu vurguladı. Türkiye'nin anlaşmanın hayata geçirilmesine ilişkin memnun olmadığı noktaların görüşmelerle halledilebileceğini belirten Seibert, Türkiye'den sığınmacıların giderek Yunanistan ve Bulgaristan sınırında yığılmasıyla yaşananları, "Üstesinden gelinmesi gereken, çok endişe verici bir durum" sözleriyle niteledi.


Yaşanılanların 2015 yılıyla mukayese kabul etmediğine değinen Sözcü Seibert, Türkiye ile AB arasında bir mülteci mutabakatı bulunduğunu, AB sınır koruma ajansı Frontex'in o zamana göre daha iyi bir donanıma sahip olduğunu ve mültecilerin geldiği ve geçtiği ülkelerle AB arasında da siyasi ilişkilerin o zamana göre daha da yoğunlaştırıldığını hatırlattı.


Türkiye ile AB arasında 18 Mart 2016 tarihinde imzalanan AB-Türkiye Anlaşması ("Mülteci Anlaşması" veya "Mülteci Paktı"), Türkiye üzerinden Avrupa Birliği'ne mülteci akınını azaltmayı amaçlıyordu. - BERLİN

Avrupa Birliği, Almanya, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:31 Kaynak: İHA
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