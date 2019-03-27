Almanya Hükümeti Sığınmacılara Yardımlarda Kısıtlama İstiyor

Almanya'da Federal hükümetin sığınmacılar için hizmetlerin yeniden yapılandırılması ve aylık ödemelerin kısıtlanması için bir tasarı hazırladığı belirtildi.

Almanya'da Federal hükümetin sığınmacılar için hizmetlerin yeniden yapılandırılması ve aylık ödemelerin kısıtlanması için bir tasarı hazırladığı belirtildi.



Almanya'da yayınlanan bir raporda, Federal hükümetin sığınmacıların hizmetlerini yeniden yapılandırmak istediği belirtildi. Raporda, hükümetin sığınmacıların aylık gelirlerini 2020 yılından itibaren kısıtlamayı düşündüğü, 14 ve 17 yaş arasındaki gençlerin gelirinin 275 euro'ya düşürülebileceği ifade edildi.



Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil de bakanlığın bu konuda bir taslak hazırladığını belirtti. - BERLİN

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