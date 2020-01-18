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Almanya İçişleri Bakanı: Çinli şirket Huawei olmadan 5G ağını kurmamız mümkün değil
6 saat önce
Almanya'da 5G ağının kurulmasına ilişkin güvenlik tartışmaları devam ederken, İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Çin teknoloji devi Huawei olmadan yakın zamanda altyapının oluşturulmasının mümkün olamayacağını açıkladı
Almanya'da 5G ağının kurulmasına ilişkin güvenlik tartışmaları devam ederken, İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Çin teknoloji devi Huawei olmadan yakın zamanda altyapının oluşturulmasının mümkün olamayacağını açıkladı.
ABD ise, Avrupalı müttefiklerini Huawei teknolojilerini kullanmamaları konusunda uyarıyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:29
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