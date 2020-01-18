Almanya İçişleri Bakanı: Çinli şirket Huawei olmadan 5G ağını kurmamız mümkün değil - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya İçişleri Bakanı: Çinli şirket Huawei olmadan 5G ağını kurmamız mümkün değil - Son Dakika Dünya

Almanya İçişleri Bakanı: Çinli şirket Huawei olmadan 5G ağını kurmamız mümkün değil

6 saat önce

Almanya'da 5G ağının kurulmasına ilişkin güvenlik tartışmaları devam ederken, İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Çin teknoloji devi Huawei olmadan yakın zamanda altyapının oluşturulmasının mümkün olamayacağını açıkladı

Almanya İçişleri Bakanı: Çinli şirket Huawei olmadan 5G ağını kurmamız mümkün değil, System.String[]

Almanya'da 5G ağının kurulmasına ilişkin güvenlik tartışmaları devam ederken, İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Çin teknoloji devi Huawei olmadan yakın zamanda altyapının oluşturulmasının mümkün olamayacağını açıkladı.


ABD ise, Avrupalı müttefiklerini Huawei teknolojilerini kullanmamaları konusunda uyarıyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Süleyman Soylu, Almanya, Huawei, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:29 
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