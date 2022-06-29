Almanya İçişleri Bakanı Faeser: Havalimanlarındaki personel eksikliği sebebiyle Türkiye'den geçici personel alınmasına imkan veriyoruz - Son Dakika
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Almanya İçişleri Bakanı Faeser: Havalimanlarındaki personel eksikliği sebebiyle Türkiye'den geçici personel alınmasına imkan veriyoruz

29.06.2022 14:16

Almanya'da 3 bakan bir araya gelerek, ülkedeki havalimanlarında yaşanan personel eksikliği sebebiyle yaşanan sorunu çözmek adına Türkiye'den geçici personel alınabileceğini duyurdu.

Almanya Dijitalleşme ve Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil düzenledikleri ortak basın toplantısında havalimanındaki şirketlerin ülke dışından işçi getirmelerine imkan sağlanmasıyla ilgili bilgi verdi. Wissing, havalimanlarında personel eksikliğinden dolayı uçuşların iptal edildiğine veya yolcuların havalimanlarında uzun süre beklemek zorunda kaldığına işaret etti.

ÜLKE DIŞINDAN PERSONEL GETİRME KONUSUNDA YARDIMCI OLUNACAK

Bu sorunun Avrupa'nın başka yerlerinde de yaşandığını ifade eden Wissing, bunun sebebinin Kovid-19 salgınında havalimanlarında çalışan personelin işlerinden ayrılması olduğunu belirtti. Wissing, havalimanlarında güvenlik ve yer hizmetlerinde personel eksikliği yaşandığını, buna çözüm bulmak için ülke dışından personel getirme konusunda şirketlere yardımcı olmak istediklerini kaydetti.

"TÜRKİYE'DEN YARDIMCI İŞÇİ ALINMASINA İMKAN VERİYORUZ"

İçişleri Bakanı Faeser de havalimanlarında tüm alanlarda personel eksikliği bulunduğunu ifade ederek, "Kısa vadeli önlemlerle yardımcı olmak istiyoruz. Şirketlerin ülke dışından, özellikle Türkiye'den yardımcı işçileri işe almalarına imkan veriyoruz" dedi.

"HIZLI ŞEKİLDE OTURUM VE ÇALIŞMA İZNİ VERİLECEK"

Şirketlerin ülke dışından getirecekleri personele hızlı şekilde oturum ve çalışma izinleri vereceklerini ifade eden Faeser, getirilecek kişilerin bagaj işlemlerinde görevlendirileceğini aktardı. Faeser, şirketlerin Almanya'ya getirilmesi planlanan söz konusu personelin tecrübeli olduğunu aktardığı bilgisini paylaştı. Bakan Faeser, geçici olarak ülkeye gelecek personelin burada çalışan herkes gibi güvenlik incelemesinden geçeceğini, güvenlik konusunda indirim yapılmayacağını dile getirdi.

ŞİRKETLERE ÇEŞİTLİ ŞARTLAR GETİRİLECEK

Çalışma Bakanı Heil de salgın döneminde şirketlere yardım edildiğine, buna rağmen şirketlerin işçi çıkardığına ve çalışanların başka yerlerde iş bulduklarına işaret etti. Şimdi sektörün devletin desteğini talep ettiğini aktaran Heil, bunun için pragmatik çözüm bulduklarını söyledi. Heil, şirketlerin birkaç bin personel getirmek istediğini belirterek, bu konudaki şirketlere düşük ücretlerin ödenmemesi, toplu sözleşme kapsamında ücret ödemesi yapması ve uygun konutların sağlanması şartlarının getirildiğini kaydetti.

HAVALİMANLARINDA PERSONEL EKSİKLİĞİ NEDENİYLE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Ülke dışından personel getirilmesinin geçici bir çözüm olduğunu vurgulayan Heil, şirketlerin yaz dönemi sonrası için kalifiye eleman sağlamasını istedi. Heil, ayrıca, sektör temsilcileri tarafından kendilerine Türkiye'de şu an ihtiyaç duyulmayan personelin bulunduğunun aktarıldığını belirterek, bunların bagaj işlemlerinde görevlendirebileceğini anlattı.

Almanya'da özellikle Kuzey- Ren Vestfalya eyaletinde yaz tatilinin başlamasıyla birçok havalimanında personel eksikliği nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Çok sayıda uçak seferi iptal edildi, birçok seferin gecikmesinden dolayı da yolcular gidecekleri yerlere geç ulaştı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Almanya İçişleri Bakanı Faeser: Havalimanlarındaki personel eksikliği sebebiyle Türkiye'den geçici personel alınmasına imkan veriyoruz - Son Dakika
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